Tổng thống Mỹ sẽ tới Trung Đông chứng kiến ký kết thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đến Trung Đông vào ngày 12-10 sau khi Israel và phong trào Hamas đạt được thỏa thuận trao đổi con tin, bước đầu tiên trong kế hoạch do Mỹ bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29-9. Ảnh: NBC

Theo thỏa thuận được ký hôm 9-10, Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn, trả tự do cho con tin Israel bị giam giữ tại Gaza để đổi lấy việc phóng thích các tù nhân Palestine. Theo CNA, Tổng thống Trump cho biết ông có thể dự lễ ký kết tại Ai Cập và đã được ông Amir Ohana, Chủ tịch Quốc hội Israel, mời phát biểu tại Quốc hội Israel (Knesset), điều chưa từng xảy ra với một tổng thống Mỹ từ năm 2008. Ông bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ mở đường cho “hòa bình vĩnh viễn” ở Trung Đông.

Hai đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để bàn về khung thỏa thuận và các bước tiếp theo nhằm kết thúc chiến sự.

Trong diễn biến liên quan, sáng 10-10, nội các Israel đã thông qua thỏa thuận nhằm đảm bảo việc phóng thích tất cả các con tin đang bị giam giữ tại Gaza và trao trả thi thể của những người đã qua đời.Trong khi đó, 2 quan chức Mỹ tiết lộ nước này sẽ triển khai 200 binh sĩ trong khuôn khổ lực lượng đặc nhiệm chung nhằm ổn định tình hình Gaza, nhưng không có bất cứ binh sĩ Mỹ nào thực sự hiện diện trên thực địa tại vùng lãnh thổ của Palestine. 200 binh sĩ Mỹ sẽ là thành phần nòng cốt của lực lượng đặc nhiệm, bao gồm đại diện từ các lực lượng vũ trang Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể là cả Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

KHÁNH MINH