Mỹ tấn công 140 mục tiêu quân sự tại Iran

Ngày 12-7, quân đội Mỹ cho biết đã không kích khoảng 140 mục tiêu quân sự tại Iran, nhằm đáp trả vụ Iran tấn công tàu thương mại trên eo biển Hormuz.

Ảnh chụp màn hình video cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, ngày 11-7. Ảnh: CENTCOM

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ngày 11-7, quân đội Mỹ đã triển khai những vũ khí chính xác được phóng từ máy bay tiêm kích xuất phát từ căn cứ trên bộ và trên biển, thiết bị bay không người lái (UAV) và các tàu hải quân.

Các mục tiêu bị tấn công gồm những địa điểm triển khai tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran, năng lực hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các vị trí giám sát ven biển.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết trong tuần này đã hoàn tất đợt tấn công thứ ba nhằm vào Iran.

Đài Truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 12-7 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tấn công tàu thứ hai trên eo biển Hormuz, sau khi Tehran đóng tuyến hàng hải chiến lược này và tiếp tục tấn công trả đũa Mỹ.

IRGC cũng cho biết, lực lượng này đã tấn công bất ngờ nhằm vào các trung tâm hậu cần và địa điểm tiếp nhiên liệu của tàu sân bay Mỹ tại cảng Duqm, Oman.

PHƯƠNG NAM