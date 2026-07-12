Động đất ở Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 4.333 người

Tại cuộc họp báo ngày 11-7 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 4.333 người, 16.740 người bị thương.

Động đất gây nhiều thiệt hại tại thị trấn Caraballeda, bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: XINHUA

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, đã có 1.203 dư chấn kể từ ngày 24-6 cho đến nay.

Theo ước tính sơ bộ, cần 25.000 căn nhà để giúp người dân ổn định cuộc sống. Chính phủ Venezuela đã xác định được khoảng 40 khu đất, tổng diện tích khoảng 584.000m2 cho các dự án nhà ở tại Osma và Chuspa.

Trước đó, Liên hợp quốc phát động lời kêu gọi viện trợ khẩn cấp gần 300 triệu USD cho hoạt động cứu trợ và tái thiết tại Venezuela. Venezuela cũng đề nghị giải phóng các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, trong đó có khoảng 30 tấn vàng đang được lưu giữ tại Anh, nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả động đất.

Liên hợp quốc ước tính thảm họa động đất kép gây thiệt hại 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của Venezuela. Sân bay quốc tế ở thủ đô Caracas cũng bị hư hại và vẫn đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại.



PHƯƠNG NAM