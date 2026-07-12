Bão Bavi đổ bộ vào Trung Quốc

Sáng 12-7, bão Bavi đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Đông Nam, Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành.

Bão Bavi gây mưa lớn tại tỉnh Chiết Giang. Ảnh: XINHUA

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Bavi có sức gió duy trì tối đa khoảng 144km/giờ khi đổ bộ vào Trung Quốc. Dự báo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Bavi và hoàn lưu bão, các khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, An Huy, Giang Tây, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn, cục bộ có mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Hơn 1,7 triệu người trên khắp tỉnh Chiết Giang, hơn 100.000 người ở mỗi địa phương lân cận gồm tỉnh Phúc Kiến, Bắc Kinh và khoảng 34.000 người từ Thượng Hải đã được sơ tán.

Người dân Chiết Giang chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: XINHUA

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lên cấp 3 trong thang 4 cấp, đối với hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến; yêu cầu tăng cường giám sát, bảo đảm an toàn hồ chứa, phòng chống lũ trên các sông vừa và nhỏ, cũng như lũ quét. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải kích hoạt cơ chế ứng phó mưa lớn cấp 1 và duy trì ứng phó bão cấp 2, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Do ảnh hưởng của bão, hoạt động tại hai sân bay Phố Đông và Hồng Kiều bị hạn chế, khiến khoảng 653 chuyến bay bị hủy.

PHƯƠNG NAM