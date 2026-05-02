Nam bộ: “Cơn mưa vàng” giải nhiệt

Lúc 14 giờ ngày 2-5, một số khu vực ở TPHCM như phường An Khánh, Long Bình, Thủ Đức… đã có mưa. Thời tiết dịu hơn sau những ngày nắng nóng, oi bức. Đến 15 giờ, mưa xuất hiện ở nhiều khu vực hơn.

Cơn mưa rất to xuất hiện ở khu vực TPHCM, chiều 2-5. Ảnh: MINH HẢI

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, thời tiết khu vực TPHCM trong những ngày tới, vào trưa và chiều trời nắng nóng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 26-34 độ C. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh xuất hiện vào buổi chiều có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Các khu vực có xác suất mưa cao trong những ngày tới bao gồm khu vực trung tâm TPHCM, Tân Uyên, Bình Dương, Xuyên Mộc, Côn Đảo, Dầu Tiếng, Nhà Bè…

Thời tiết Nam bộ sẽ bước vào giai đoạn chuyển pha, ngày nắng mạnh, chiều có mưa dông. Khi thời tiết đan xen nắng mạnh và mưa dông sẽ khiến cho dông sét và gió lốc gia tăng, do đó cần đề phòng các nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh và thậm chí là mưa đá kèm theo.

MINH HẢI