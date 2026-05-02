TPHCM: Giải cứu cụ ông 82 tuổi trong vụ cháy nhà cao tầng

Chiều 2-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM cho biết, vừa khống chế thành công vụ cháy tại căn nhà 5 tầng và giải cứu kịp thời cụ ông 82 tuổi.

Vào khoảng 9 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ căn nhà trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, nằm cách cầu Thủ Thiêm khoảng 300m.

Hiện trường vụ cháy

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà có 5 người. 4 người ở các tầng dưới đã kịp thời thoát ra ngoài, nhưng khói đen dày đặc nhanh chóng bao trùm nên chủ nhà 82 tuổi bị mắc kẹt tại tầng 5.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Khói đen từ vụ cháy

Để cứu người bị nạn, các chiến sĩ đã triển khai thang chuyên dụng từ mái nhà bên cạnh để tiếp cận tầng cao nhất, đưa cụ ông xuống đất an toàn.

Đám cháy được khống chế hoàn toàn sau khoảng 10 phút. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

MẠNH THẮNG