400.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt.

Mục tiêu chung của chương trình là nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

Cùng với đó, 100% ngư dân trên tàu, thuyền Việt Nam đánh bắt trên biển có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải.

Chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” và trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác từ ngày 1-1-2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ này.

Thời gian thực hiện Chương trình được tính từ ngày 30-4-2026 đến hết ngày 31-12-2030.

LÂM NGUYÊN