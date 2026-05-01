Báo SGGP phát hành hơn 2.000 cuốn Đặc san 30-4 tại Đồng Nai và Tây Nguyên - Nam Trung bộ

Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 51 năm Báo SGGP ra số đầu tiên, hơn 2.000 cuốn Đặc san 30-4 chủ đề “Rạng rỡ tên vàng” đã được phát hành đến bạn đọc tại Đồng Nai, Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Tại TP Đồng Nai, địa phương nằm trong vùng lõi của cực tăng trưởng phía Nam và vừa qua có những chuyển động mạnh mẽ trong việc kết nối hạ tầng với TPHCM, việc phát hành Đặc san 30-4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng tư tưởng và hành động, thúc đẩy các mục tiêu phát triển chung.

Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Tây Nguyên - Nam Trung bộ tặng Đặc san 30-4 cho lãnh đạo xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đặc san 30-4 của Báo SGGP đến với bạn đọc phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đặc san lần này được đầu tư công phu với nhiều bài viết của các chuyên gia đầu ngành, phản ánh hơi thở đổi mới của nền kinh tế, đặc biệt là các chủ trương lớn về liên kết vùng.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ, nơi có sự gắn kết chặt chẽ với TPHCM về cung ứng nông sản và du lịch, ấn phẩm còn là món quà tinh thần, giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời các định hướng phát triển của "đầu tàu" kinh tế phía Nam.

Đặc san 30-4 của Báo SGGP đến với đồng bào dân tộc thiểu số xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

VĂN PHONG - PHÚ NGÂN - HỮU PHÚC