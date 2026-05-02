Huy động lực lượng tìm người nước ngoài mất tích ở hồ Đá Đen

Đang chèo SUP giữa hồ Đá Đen (xã Kim Long, TPHCM), một người Hàn Quốc bất ngờ mất tích, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Sáng 2-5, lãnh đạo UBND xã Kim Long cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng tìm kiếm người đàn ông Hàn Quốc nghi mất tích tại khu vực hồ Đá Đen.

Theo đó, ngay khi nhận tin báo vào sáng 1-5, công an phối hợp cùng lực lượng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Gần 100 người đã được huy động, sử dụng nhiều phương tiện chuyên dụng để rà soát khu vực lòng hồ và vùng lân cận. Công tác tìm kiếm được duy trì liên tục đến tối cùng ngày và kéo dài sang sáng 2-5, tuy nhiên đến nay vẫn chưa phát hiện tung tích nạn nhân.

Người mất tích được xác định là ông K.H.S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), hiện là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp trên địa bàn xã Ngãi Giao (TPHCM).

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 1-5, ông S. cùng một người bạn đến hồ Đá Đen chèo SUP. Sau khi chèo sang bờ bên kia tham quan, chụp ảnh, cả hai quay lại điểm xuất phát. Trong quá trình di chuyển, người bạn đi phía trước không còn thấy ông S. phía sau nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Lãnh đạo địa phương cho biết, khu vực hồ rộng, địa hình phức tạp gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục tăng cường rà soát, nỗ lực tìm kiếm trong thời gian sớm nhất.

Hồ Đá Đen là hồ chứa nước lớn tại khu vực phía đông TPHCM, thường thu hút người dân và du khách đến tham gia các hoạt động như câu cá, bơi lội và chèo SUP.

TRÚC GIANG