Phủ bảo hiểm y tế toàn dân từ vùng lõi cách mạng

TPHCM đang từng bước tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân thông qua cấp thẻ BHYT miễn phí cho người dân thường trú tại 19 xã, phường an toàn khu và xã đảo, đồng thời mở rộng nhiều đối tượng: học sinh 6-16 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi...

Chuyên viên BHXH TPHCM tư vấn chính sách BHYT, BHXH cho người dân (ẢNH: ĐÔNG SƠN)

Chính sách an sinh đến tận người dân

Bà Nguyễn Thị Khanh (56 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) vừa đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hỏi thủ tục gia hạn thẻ BHYT tự nguyện. Sau khi kiểm tra thông tin, bà Khanh được thông báo thuộc diện được cấp thẻ BHYT miễn phí do đang thường trú tại phường An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Bà Trịnh Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, cho biết, phường có hơn 46.200 người dân đang thường trú thuộc diện được hưởng chính sách miễn 100% chi phí tham gia BHYT. Đến giữa tháng 4, đã cấp thẻ cho hơn 11.900 người, số còn lại đang tiếp tục rà soát, cập nhật để hoàn tất.

Tại xã Bà Điểm, địa bàn được công nhận là xã An toàn khu, chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí nhận được sự đồng thuận cao. Bà Lê Thị Mười (59 tuổi) cho biết, gia đình bà có 5 người đều được cấp thẻ.

Theo bà Trần Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, chính sách cấp thẻ BHYT cho người dân An toàn khu giúp giảm chi phí y tế, tạo tâm lý ổn định, củng cố niềm tin vào chính sách. Xã phối hợp với cơ quan BHXH đẩy nhanh tiến độ, đến nay gần 100% người thuộc diện đã được cấp thẻ.

Từ năm 2026, nhiều nhóm người yếu thế trên địa bàn TPHCM được hỗ trợ chi phí đóng BHYT theo Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND, đó là người bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Bến Sắn (Sở Y tế TPHCM); trẻ em từ đủ 6 đến dưới 16 tuổi, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TPHCM; hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TPHCM; người mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo...

Bảo đảm tiếp cận y tế

Thành phố hiện có 19 xã, phường được công nhận là xã, phường An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, với hơn 1,13 triệu người thường trú. Trong đó, hơn 495.000 người đã có thẻ BHYT theo các diện khác; dự kiến hơn 637.000 người được cấp thẻ BHYT theo diện An toàn khu.

UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc lập danh sách; Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM phối hợp với các đơn vị kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ cấp thẻ.

Lãnh đạo BHXH TPHCM trao kinh phí cấp BHYT cho người dân đến đại diện các BHXH cơ sở trực thuộc (ẢNH: ĐÔNG SƠN)

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cơ quan BHXH đang phối hợp với các địa phương để cấp thẻ BHYT cho người dân một cách nhanh nhất. Đối với hồ sơ do xã, phường gửi lên, sẽ xử lý và cấp thẻ trong vòng 2 ngày.

Còn những hồ sơ chưa đủ thông tin, cơ quan BHXH sẽ phối hợp bổ sung và hoàn tất việc cấp thẻ chậm nhất trong 5 ngày làm việc, bảo đảm mọi người dân đủ điều kiện đều sớm được thụ hưởng chính sách, không ai bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe.

Với việc miễn phí thẻ BHYT cho người dân các xã, phường An toàn khu, cùng với các chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho người yếu thế, TPHCM đang hiện thực hóa chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2026 trên 95%, hướng đến bao phủ toàn dân vào năm 2030.

NGÔ BÌNH