Không khí lạnh trái mùa tiếp tục xuất hiện ở phía Bắc từ ngày 3-5

Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sắp có mưa to do không khí lạnh trái mùa tiếp tục xuất hiện.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 2-5, ở phía Bắc lục địa có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam.

Trước khi có không khí lạnh, chiều và tối 2-5, Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều tối 3-5, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều và đêm 3-5, khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc bộ phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, Bắc Trung bộ phổ biến 21-24 độ C.

Tại Hà Nội, chiều và đêm 3-5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C.

Đêm 3-5 và ngày 4-5, Đông Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ trung bình 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Bắc Trung bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ trung bình 24-26 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 3-5, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Từ chiều 3-5 đến sáng 4-5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm hiện tượng cực đoan có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

PHÚC VĂN