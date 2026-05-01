Xã hội

Tặng 45.000 suất nước, sữa, bánh mì cho du khách vào Lăng viếng Bác

SGGPO

Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng tổ chức phát nước uống, sữa và bánh mì miễn phí cho người dân, du khách vào Lăng viếng Bác.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, khoảng 45.000 suất quà được chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, góp phần hỗ trợ thiết thực trong điều kiện thời tiết nắng nóng; đồng thời thể hiện sự chu đáo, thân thiện của Thủ đô đối với du khách trong và ngoài nước.

Nhiều du khách xúc động khi được nhận những món quà nhỏ đầy ý nghĩa. Ảnh: LAN HƯƠNG

Mỗi dịp lễ lớn, khu vực Lăng Bác đón hàng ngàn lượt người. Những phần quà giản dị như nước, sữa, bánh mì không chỉ giúp hành trình viếng Bác thuận tiện hơn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nét đẹp văn hóa ứng xử của người Hà Nội.

Theo kế hoạch năm 2026, tổng cộng khoảng 110.000 suất quà sẽ được triển khai trong các dịp cao điểm như 30-4, 1-5, 19-5 và 2-9.

Hoạt động ý nghĩa này góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội thân thiện, mến khách, để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi du khách khi đến với Thủ đô.

VĨNH XUÂN

Từ khóa

viếng Lăng Bác 30-4 tặng quà Sở Du lịch Hà Nội

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn