Phát hiện cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần (Vĩnh Long)

Ngày 2-5, Công an xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã tiếp nhận thông tin người dân phát hiện cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần và đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Cá sấu nổi lên gần kè sông Tiểu Cần được người dân chụp lại

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 1-5, một số người dân trong lúc đi tập thể dục ven sông đã bất ngờ phát hiện 2 con cá sấu nổi lên mặt nước tại khu vực sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6 – nơi đang chuẩn bị thi công. Qua quan sát, các cá thể này được ước tính có trọng lượng khoảng 100kg mỗi con, kích thước khá lớn.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh, đồng thời trình báo đến Công an xã Tiểu Cần.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã khẩn trương báo cáo UBND xã, đồng thời thông tin đến các đơn vị chức năng của tỉnh Vĩnh Long để phối hợp kiểm tra, xác minh nguồn gốc cũng như phạm vi di chuyển của cá sấu.

Theo đại diện Công an xã Tiểu Cần, hiện các lực lượng chức năng đang rà soát khu vực phát hiện cá sấu, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến nhằm kịp thời đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ven sông.

Nguyên nhân cá sấu xuất hiện chưa được xác định, tuy nhiên không loại trừ khả năng cá sấu nuôi bị sổng chuồng hoặc di chuyển từ khu vực khác theo dòng nước về.

Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không lại gần khu vực bờ kè, không xuống sông tắm, đánh bắt thủy sản hoặc tụ tập hiếu kỳ theo dõi, nhằm tránh nguy cơ bị cá sấu tấn công. Đặc biệt, các gia đình cần chú ý quản lý trẻ em, không để các em đến gần khu vực sông nước khi chưa có sự giám sát của người lớn.

TÍN HUY