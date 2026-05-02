Bắc bộ mưa dông gia tăng, Nam bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 2-5, thời tiết trên phạm vi cả nước có nhiều biến động, trong đó Bắc bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai tại vùng núi.

Mưa dông gia tăng ở Bắc bộ

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa có nơi trên 70mm.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt tại khu vực địa hình đồi núi.

Chiều tối và đêm 2-5, mưa dông gia tăng tại vùng núi phía Bắc với lượng phổ biến từ 10–30mm, có nơi trên 50mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Trung bộ, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt. Ban ngày trời nắng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên, vào chiều tối và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác với lượng mưa 10–20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập úng để đảm bảo an toàn.

Người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng vùng núi phía Tây 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam bộ duy trì nắng nóng

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Theo TTXVN