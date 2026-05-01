2 ngày nghỉ lễ, 42 người tử vong vì tai nạn giao thông

Chiều 1-5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, trong 2 ngày nghỉ lễ, toàn quốc có 42 người tử vong vì tai nạn giao thông. Theo đó, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, khiến 24 người chết.

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn khiến 18 người chết. Như vậy, tính chung 2 ngày nghỉ lễ, cả nước có 42 người tử vong vì tai nạn giao thông.

Lực lượng công an tham gia điều tiết giao thông trong đợt nghỉ lễ. Ảnh: CACC

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, riêng ngày thứ 2 của đợt nghỉ lễ, tuyến đường bộ xảy ra 47 vụ tai nạn, làm chết 23 người. Trong ngày, tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ khiến 1 người chết.

Tuyến đường thủy không xảy ra vi phạm. Trong ngày 1-5, công an các địa phương đã phát hiện hơn 13.700 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý hơn 12.300 trường hợp, tạm giữ 55 xe ô tô và hơn 3.400 xe mô tô.

Lực lượng chức năng đã tước 415 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm giấy phép lái xe đối với gần 2.000 trường hợp.

Riêng về vi phạm nồng độ cồn, lực lượng công an toàn quốc đã phát hiện hơn 3.100 trường hợp.

ĐỖ TRUNG