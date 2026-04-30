Không gian kể chuyện Bác

TPHCM những ngày tháng 4 lịch sử, mỗi góc phố, mỗi công trình đều mang trong mình một sức sống mới. Không gói gọn trong những cuốn sách dày hay bức phù điêu trang trọng nơi công sở, tư tưởng của Bác đang hiện hữu sống động qua từng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thấm vào nhịp sống đô thị, vào cách nghĩ, cách sống của người dân.

Học sinh tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM

Lan tỏa trong đời sống

Giữa nhịp sống hối hả, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thẩm thấu vào mạch sống của người dân TPHCM. Những nhà ga metro hiện đại hay từng góc phố, Thánh đường hay trường học, đang trở thành nhịp cầu kết nối tư tưởng của Bác với trái tim người dân.

Tại nhà ga metro Thủ Đức (phường Thủ Đức), nhiều hành khách bất chợt chậm bước trước những khung hình, trang tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Bên cạnh những bức ảnh, tư liệu và sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp gọn gàng, phía dưới còn có mã QR được tích hợp tư liệu với thiết kế song ngữ Việt - Anh để người xem dễ dàng tìm hiểu thêm thông tin. Chỉ với một thao tác trên điện thoại, du khách quốc tế hay bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho tàng tư liệu quý giá về cuộc đời vĩ đại của Người.

Điểm nhấn của việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện nay chính là nhiều nơi đã linh hoạt thể hiện những bài học của Bác một cách gần gũi, bình dị và dễ hiểu nhất. Tại Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa), việc học tập và làm theo Bác đã trở thành một hành trình đầy sáng tạo khi thầy và trò không chỉ đọc sách, mà cùng nhau tỉ mẩn dùng đôi tay và tâm huyết để dựng lại mô hình Bến Nhà Rồng, Hang Pác Bó hay Lán Nà Nưa. Những mô hình ấy trở thành “giáo cụ trực quan” sống động. Học sinh được tận mắt thấy chiếc giường tre đơn sơ, manh chiếu hẹp của Bác..., những bài học của Bác cứ thế thấm vào tư tưởng, giúp các em biết sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn với bạn bè, trường lớp.

Hoặc những khi dạo bước ở Công viên Nguyễn Tư Nghiêm (phường Bình Trưng), người dân sẽ thấy hình ảnh, tư liệu về Bác được sắp xếp thật gần gũi giữa những hiện vật gốm sứ, gạch ngói quen thuộc của người dân Nam bộ. Thay vì những bảng thông tin khô khan, 28 khung tranh tại đây kể lại cuộc đời Bác được đặt xen kẽ giữa không gian rợp bóng cây xanh. Cách sắp đặt này khiến những câu chuyện về Người như hòa quyện vào nếp sống, nếp lao động xưa nay của bà con mình.

Hình ảnh em Nguyễn Sỹ Hưng (6 tuổi, ngụ phường Long Trường) vừa tập đánh vần vừa tò mò hỏi ba về ý nghĩa những tấm ảnh về Bác Hồ cho thấy một sự tiếp nối giữa các thế hệ. Những câu chuyện về Bác cứ thế trở nên gần gũi như lời kể của ông bà, cha mẹ, thấm vào nếp nhà một cách tự nhiên.

Du khách nước ngoài tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đặt ở ga Thủ Đức, thuộc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (ẢNH: THU HƯỜNG)

Chạm vào tâm thức người dân

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác ngày càng lan tỏa, không còn là một chủ trương, một nghị quyết trên giấy mà đã thực sự chạm vào tâm thức của người dân. Tại Thánh đường Hồi giáo Jamia Al Sa’Adah (phường Bình Tiên), sau buổi làm việc, chị Mari Đam (đồng bào dân tộc Chăm) không vội rời đi. Chị ghé vào Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở góc Thánh đường, chọn quyển sách Bác Hồ với bạn bè quốc tế để đọc tiếp những trang cuối. “Những câu chuyện trong quyển sách rất gần gũi, dễ hiểu và thu hút tôi. Tôi thấy mình có thêm kiến thức, sự hiểu biết về Bác Hồ và những câu chuyện, giá trị trong ngoại giao”, chị bộc bạch.

Trong dòng người ra về sau buổi cầu nguyện, nhiều người đã bước đến chiếc bàn và tủ, nơi đặt rất nhiều sách, tài liệu về Bác Hồ, bởi không gian này được bày trí ngay cửa chính ra vào Thánh đường. Có người chỉ ghé qua nhìn các tiêu đề sách, nhưng phần lớn đã đưa tay chọn cho mình một quyển sách để đọc. Sự tiếp cận không áp đặt, không khuôn mẫu, mà nhẹ nhàng như một lời mời.

Ông Mohamad Zen, Trưởng Ban Quản trị Thánh đường, chia sẻ, ông thường lồng ghép những câu chuyện về phong cách giản dị, tiết kiệm của Người vào từng buổi dạy chữ Chăm cho trẻ em trong cộng đồng. Những đứa trẻ đọc chữ của dân tộc mình và hiểu thêm về tâm hồn Việt, về nhân cách Hồ Chí Minh, tạo nên một sự kết nối tự nhiên giữa đạo và đời, giữa bản sắc và giá trị chung.

Sự lan tỏa này cũng hiện rõ tại chùa Bửu Long (phường Long Bình). Trong không gian Nhà tưởng niệm Bác Hồ đặt tại chùa, những lời dạy của Người về đức khiêm tốn, lòng vị tha được phát nhẹ nhàng qua loa phát thanh, thấm dần vào lòng Phật tử đến chiêm bái.

Ý nghĩa hơn khi thời gian qua, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã hiện diện ở nhiều khu dân cư, khu nhà trọ công nhân, quán cà phê hay trong nhà người dân. Khi những câu chuyện về Người được lan tỏa một cách tự nhiên, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang trở thành một phần trong nếp sống, nếp nghĩ của người dân thành phố. Chính từ những điều bình dị ấy, mạch nguồn giá trị được bồi đắp bền bỉ, lan xa.

TPHCM hiện có gần 5.700 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, hiện hữu ở hầu hết các lĩnh vực, từ hệ thống chính trị, trong lực lượng vũ trang đến cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư. Trong đó, 832 không gian mới được thiết lập sau sáp nhập đơn vị hành chính 1-7-2025.

THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG