Đoàn công tác số 12 hoàn thành hải trình thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1

Ngày 1-5, tại Cảng Cát Lái (khu cảng Lữ đoàn 125, đóng tại TPHCM), Đoàn công tác số 12 đã về đến đất liền, chính thức khép lại hành trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đón đoàn tại cảng có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại buổi đón, các đồng chí lãnh đạo gửi lời chúc mừng đến Đoàn công tác số 12 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và những kết quả thiết thực đoàn đạt được trong hành trình.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đón Đoàn công tác số 12. Ảnh: UBMTTQVN TPHCM
Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính đón đoàn
Nghi thức đón Đoàn công tác trở về đất liền

Đoàn công tác số 12 do Quân chủng Hải quân tổ chức. Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông làm Phó trưởng Đoàn Thường trực, Trưởng Đoàn đại biểu TPHCM.

Tham gia đoàn có hơn 200 đại biểu của 5 tỉnh, thành (TPHCM, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh); Bộ Tài chính, Quỹ học bổng Vừ A Dính; đại diện các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho biển, đảo; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân; văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố...

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân làm Trưởng Đoàn công tác số 12
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông là Phó trưởng Đoàn Thường trực, Trưởng Đoàn đại biểu TPHCM. Ảnh: UBMTTQVN TPHCM

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân cho biết, chuyến kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 là bài học thực tế quý giá đối với các đại biểu, góp phần nâng cao trách nhiệm với biển, đảo Tổ quốc.

Sau 7 ngày hải trình, từ ngày 25-4 đến 1-5, đoàn đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các điểm đảo Trường Sa, Đá Lớn B, Sinh Tồn, Núi Le C, Phan Vinh A, Đá Tây A và Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường).

Đoàn cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại vùng biển quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tổ chức lễ dâng hương tượng đài liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa; thăm các công trình văn hóa, nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội, người dân...

Trao đổi với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo Trường Sa, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh, chuyến công tác không chỉ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đất liền với biển đảo mà còn lan tỏa sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, gắn bó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng - Mưu trí sáng tạo - Làm chủ vùng biển - Quyết chiến quyết thắng”, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm vững vàng, tinh thần thép trước mọi khó khăn, thử thách, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Vùng 2, Vùng 4 Hải quân trao tặng quân, dân, các lực lượng trên các đảo, nhà giàn, lực lượng tàu trực, làm nhiệm vụ trên biển 32 phần quà.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tặng quân, dân trên 2.000 phần quà, trị giá trên 3 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng các công trình, trang thiết bị nâng cao đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, trị giá trên 8,3 tỷ đồng. Tổng trị giá đoàn đại biểu hỗ trợ trên 11,3 tỷ đồng. Trong đó, đoàn đại biểu TPHCM trao tặng tiền, hàng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.

Đoàn thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và người dân trên đảo Trường Sa
Đoàn thăm, tặng quà người dân trên đảo Sinh Tồn
Đoàn thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Tây A
Đoàn thăm, động viên các chiến sĩ đảo Núi Le C
Đoàn thăm, động viên các chiến sĩ là công dân TPHCM đang công tác tại đảo Phan Vinh A
Các đại biểu thăm hỏi các chiến sĩ trên đảo Đá Lớn B
Đoàn thăm, động viên các chiến sĩ nhà giàn DK1/8
Nghệ sĩ TPHCM giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàn DK1/8
Văn nghệ sĩ phục vụ văn nghệ tại đảo Trường Sa
Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7 - Trưởng Đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính, đánh đàn hát tặng chiến sĩ đảo Phan Vinh A
Cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le B trình diễn văn nghệ. Ảnh: TIỂU TÂN
TIỂU TÂN

