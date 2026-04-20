Mùa mưa ở Nam bộ bắt đầu từ cuối tháng 5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại Nam bộ và khu vực phía Nam, nắng nóng sẽ giảm dần từ cuối tháng 5, khi mùa mưa bắt đầu.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong các tháng 5, 6, 7, nhiệt độ trung bình toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1,5 độ C. Theo đó, số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng, tập trung tại Bắc bộ và Trung bộ trong tháng 5 và tháng 6.

Tại Trung bộ, nắng nóng sẽ kéo dài nhiều ngày hơn so với các khu vực khác do ảnh hưởng của gió phơn (gió Tây khô nóng, mất hơi ẩm). Trong khi tại Tây Nguyên và Nam bộ, nắng nóng giảm dần từ cuối tháng 5, khi mưa bắt đầu xuất hiện với tần suất thường xuyên.

Một cơn mưa tại TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định mùa mưa tại Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ bắt đầu từ khoảng giữa tháng 5, tương đương trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Tây Nguyên có thể bước vào mùa mưa từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Trong tháng 5, tổng lượng mưa trên cả nước xấp xỉ trung bình nhiều năm. Sang tháng 6, lượng mưa tại Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5% - 20%, các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ. Đến tháng 7, lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5% - 10%, riêng khu vực duyên hải Nam Trung bộ ít biến động so với mọi năm.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cũng dự báo nắng nóng có xu hướng kết thúc tại Tây Nguyên và Nam bộ vào khoảng cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Khu vực Trung bộ là nơi nắng nóng kéo dài nhất, có thể duy trì đến tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Trong các tháng 5, 6, 7, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể nhiều hơn (trung bình nhiều năm là 3,2 cơn; trong đó khoảng 1,2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta).

Tin liên quan Mùa mưa 2026 có thể đến muộn, kết thúc sớm

PHÚC VĂN