Ngày 15-3, Việt Nam bước vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước thềm ngày hội non sông, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã có những đánh giá, nhận định về sự kiện quan trọng này của Việt Nam.

Duy trì đà cải cách

Nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski (nhiệm kỳ 2022-2024) cho biết, ông rất ấn tượng về cách Quốc hội Việt Nam khóa XV kết hợp giải quyết vấn đề thực tiễn với khát vọng cải cách thể chế.

Theo ông Andrew Goledzinowski, những điểm mạnh đáng chú ý của Quốc hội khóa XV là việc sẵn sàng thử nghiệm các hình thức giám sát mới và tham gia trực tiếp hơn với người dân cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực cải cách kinh tế.

Nhận định về việc các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Việt Nam được tổ chức sớm hơn 2 tháng, nguyên Đại sứ Goledzinowski cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ bầu cử là một quyết định thực tế nhằm đảm bảo việc thay đổi nhân sự cấp cao được thực hiện nhanh nhất có thể, để không làm chậm trễ việc thực hiện chương trình nghị sự đầy tham vọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Điều này cũng có thể giúp các cán bộ mới có thêm thời gian để ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy hành chính trước khi các chính sách lớn được triển khai trong năm 2026.

Nguyên Đại sứ Goledzinowski bày tỏ hy vọng tất cả những yếu tố trên sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư và giúp duy trì đà cải cách - đặc biệt là những cải cách liên quan đến đầu tư, kinh tế công nghệ và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Mở đường cho các xu thế phát triển

Để có được những thành quả cải cách như cộng đồng quốc tế mong đợi, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong bối cảnh mới, ông Nguyễn Hữu Động, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mexico - học giả có nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đã có những đề xuất thiết thực. Với hơn 6 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, cộng đồng kiều bào không chỉ là nguồn lực quan trọng về kinh tế và tri thức mà còn là “một phần máu thịt của dân tộc”.

Vì vậy, ông Nguyễn Hữu Động đề xuất trong tương lai có thể nghiên cứu cơ chế để công dân Việt Nam ở nước ngoài tham gia bầu cử, xa hơn nữa là có đại diện của cộng đồng kiều bào trong Quốc hội nhằm phản ánh đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người Việt ở nước ngoài. Ông cho biết tại nhiều quốc gia, việc dành ghế đại diện cho cộng đồng công dân ở nước ngoài trong cơ quan lập pháp là mô hình đã được áp dụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Động nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quốc hội trong việc cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Đảng, đặc biệt là trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Mỗi đạo luật không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt, mà còn cần mở đường cho các xu thế phát triển trong tương lai, như: kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và quản trị toàn cầu.

Ông cũng cho rằng việc mở rộng cơ chế tham vấn chính sách, đặc biệt với các chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, sẽ giúp Quốc hội có thêm nhiều góc nhìn đa chiều và tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Ở góc độ đối ngoại, ông Nguyễn Hữu Động nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang có nhiều biến động. Theo ông, khi thế giới đối mặt với những thách thức chung như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng hay an ninh lương thực, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy phát triển.

TTXVN