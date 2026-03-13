Rà soát kỹ các khâu để công tác bầu cử bảo đảm an toàn, đúng quy định

Các địa phương được yêu cầu rà soát kỹ từng khâu, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm đầy đủ điều kiện để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. Đặc biệt là rà soát kỹ danh sách cử tri, bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được phát thẻ và tham gia bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ làm việc với Đơn vị bầu cử số 12

Chiều 13-3, tại xã Ngãi Giao, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 12.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Ngãi Giao

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Bàu Lâm, Hòa Hội và Bình Châu.

Báo cáo với đoàn, lãnh đạo các xã cho biết, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử bảo đảm tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu việc bảo quản thùng phiếu phải bảo đảm trong mọi tình huống

Trong đó, việc lập, rà soát và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện nghiêm túc, công khai tại trụ sở phường và các khu vực bỏ phiếu để người dân thuận tiện theo dõi. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức qua hệ thống loa truyền thanh, xe loa lưu động, băng rôn, áp phích và trên các nền tảng số, nhằm giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Các địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí trực quan tại các điểm bỏ phiếu và xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị các địa phương phải rà soát kĩ danh sách cử tri, tránh bỏ sót

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các địa phương rà soát kỹ toàn bộ đầu mục công việc, phân công rõ người phụ trách từng phần việc và tăng cường kiểm tra trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, bố trí sơ đồ khu vực bỏ phiếu hợp lý, tách riêng lối vào - lối ra để thuận tiện cho cử tri; chuẩn bị phương án dự phòng về thiết bị, thời tiết và bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm bỏ phiếu.

Các địa phương cũng cần rà soát kỹ danh sách cử tri, bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được phát thẻ và tham gia bầu cử theo quy định.

