Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ kiểm tra Đảng

Sáng 25-6, tại phường Bà Rịa, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM phối hợp Học viện Cán bộ TPHCM khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cho cán bộ kiểm tra Đảng năm 2026.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM. Cùng dự còn có đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 25 đến 27-6 với sự tham gia của 118 học viên. Các học viên được quán triệt, trao đổi 6 chuyên đề trọng tâm, gồm công tác tham mưu; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết khiếu nại kỷ luật; kiểm soát tài sản, thu nhập; tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng, đồng chí Dương Trọng Hiếu cho biết, lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật các chủ trương, quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TRÚC GIANG - AN NHIÊN