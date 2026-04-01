Nâng chuẩn sống của người dân

Từ những khoản vay ưu đãi kịp thời, những mái nhà được sửa chữa khang trang, đến các chính sách an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện, TPHCM đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững theo hướng nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trao “cần câu”

Những ngày đầu năm 2026, công việc mua bán phế liệu của bà Nguyễn Thị Hoàng, khu phố 57, phường Tam Bình (TPHCM) dần ổn định trở lại. Trước đó, do thiếu vốn, việc kinh doanh của gia đình bà gặp nhiều khó khăn.

Người dân nhận vốn vay ưu đãi tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thủ Đức. ẢNH: NGÔ BÌNH

Nhờ được tổ tiết kiệm và vay vốn khu phố tư vấn, bà tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thủ Đức, thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM. Khoản vay này giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn và tạo điều kiện mở rộng quy mô buôn bán, từng bước ổn định cuộc sống. “Nguồn vốn giúp gia đình tạo sinh kế, chủ động phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với điều kiện hiện nay”, bà Hoàng nói.

Cùng với hỗ trợ vốn, các chính sách an sinh đã đi sâu vào cải thiện điều kiện sống của người dân. Bà Hoàng Thị Phú (phường Bến Cát) từng sống trong căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Nhờ nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”, căn nhà được sửa chữa kiên cố, mang lại không gian sống an toàn, sạch sẽ. Tương tự, gia đình bà Sơn Thị Đông (phường Bến Cát), từng thuộc diện hộ nghèo, đã từng bước vượt khó nhờ sự hỗ trợ đồng bộ từ chính quyền địa phương. Từ việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ vay vốn sửa chữa nhà ở đến tiếp cận các chính sách dành cho hộ cận nghèo, gia đình bà đã có điều kiện ổn định cuộc sống, chăm lo cho con cái học hành.

Tại phường Bến Cát hiện còn 57 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, cho biết, phường xác định việc rà soát, “đo nghèo” phải thực hiện một cách khoa học, đa chiều để có giải pháp hỗ trợ đúng đối tượng. Nhờ đó, công tác giảm nghèo thể hiện rõ hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội khi đi vào cuộc sống. Phường Bến Cát huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Xây dựng hệ sinh thái an sinh toàn diện

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. Một trong những trụ cột quan trọng là xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao phủ toàn dân. Trong đó, tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò “đòn bẩy” giúp người dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Đức Võ Thị Kiều Tiên cho biết, xã xác định giảm nghèo đa chiều là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030. Xã đặt mục tiêu giảm 1% hộ nghèo mỗi năm. Từ đó, xã tập trung vào các giải pháp đồng bộ như cho vay vốn gắn với hướng dẫn sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ giáo dục như miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập tiếp tục được duy trì nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ vươn lên.

Điểm đáng chú ý là các địa phương không chỉ dừng ở việc hỗ trợ, mà còn chú trọng “kích hoạt” nội lực của người dân. Khi có việc làm ổn định, có kỹ năng nghề nghiệp và có cơ hội tiếp cận nguồn lực, người dân sẽ tự tin thoát nghèo và duy trì cuộc sống bền vững.

Dự kiến những trường hợp được hỗ trợ vay vốn ưu đãi năm 2026 - Hơn 11.000 trường hợp vay vốn hỗ trợ giảm nghèo - Hơn 100.000 lao động vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm - Hơn 800 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tái hòa nhập - Hơn 1.300 trường hợp vay vốn mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở - Hơn 6.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để tiếp tục học tập - Khoảng 25.000 hộ cải tạo, xây dựng gần 49.800 công trình nước sạch và vệ sinh

Ở cấp thành phố, năm 2026, tổng nguồn lực dành cho chương trình giảm nghèo bền vững của TPHCM dự kiến trên 21.700 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tiên, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM, cho biết, dự kiến nguồn vốn bổ sung để cho vay đối với hộ nghèo và diện chính sách khác trên địa bàn thành phố khoảng 3.200 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn phân bổ từ Trung ương khoảng 650 tỷ đồng và nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố khoảng 2.550 tỷ đồng.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM sẽ tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người lao động có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm, người có thu nhập thấp… được vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trang trải chi phí học tập và giải quyết nhu cầu về nhà ở. Sẽ có khoảng 145.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố được vay vốn tín dụng chính sách xã hội, với số vốn ước đạt 10.500 tỷ đồng.

Theo UBND TPHCM, năm 2026, thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm hộ nghèo, cận nghèo, giảm phân hóa tỷ lệ giàu nghèo ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn. Cụ thể, tiếp tục phấn đấu, duy trì khu vực TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia; ưu tiên kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều chuẩn quốc gia của khu vực Bình Dương. Tiếp tục thực hiện các chính sách, giải pháp để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, kéo giảm mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, tăng thu nhập, nâng cao mức sống của hộ.

NGÔ BÌNH - TÂM TRANG