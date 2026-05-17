Thả về biển 3 cá thể Vích quý hiếm mắc lưới ngư dân

3 cá thể Vích quý hiếm nặng khoảng 1,5kg/con, cùng lúc dính vào lưới ngư dân.

Thả 3 cá thể Vích về môi trường biển

Sáng 17-5, tại khu vực bãi tắm Cửa Việt (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị) và ngư dân địa phương thả 3 cá thể Vích về môi trường biển.

Trước đó, trong quá trình đánh bắt thủy sản trên ngư trường Cồn Cỏ, ngư dân Bùi Đình Thủy (ngụ thôn 4, xã Cửa Việt) phát hiện 3 con Vích nặng khoảng 1,5kg/con, cùng lúc dính vào lưới.

Biết đây là loài quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ nên ngư dân Bùi Đình Thủy nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

VĂN THẮNG