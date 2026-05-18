Nhiều nơi tiếp tục có mưa rào, nhiệt độ giảm

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, hôm nay, 18-5, mưa rào, mưa dông tiếp tục xuất hiện đều ở các vùng miền trên cả nước.

Những ngày qua, nhiều nơi ở miền Bắc có dông, mưa to cục bộ. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 17 đến rạng sáng 18-5, nhiều nơi ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ đã có mưa rào.

Một số trạm ghi nhận mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17-5 đến 3 giờ ngày 18-5 trên 100mm, như trạm Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 254mm, Mường Khoa 1 (Lai Châu) 249mm, Nga Sơn (Thanh Hóa) 127,4mm…

Theo dự báo của cơ quan khí tượng - thủy văn, ngày và đêm 18-5, khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Tây Bắc bộ và cao nguyên Trung bộ có mưa rào, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong 2 ngày 18 và 19-5, nhiệt độ cao nhất tại TPHCM khoảng 31-32 độ C. Tại Hà Nội trong 3-4 ngày tới, nhiệt độ cao nhất khoảng 29-30 độ C.

PHÚC VĂN