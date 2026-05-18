Xã hội

Nhiều nơi tiếp tục có mưa rào, nhiệt độ giảm

SGGPO

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, hôm nay, 18-5, mưa rào, mưa dông tiếp tục xuất hiện đều ở các vùng miền trên cả nước.

IMG_8291.jpeg
Những ngày qua, nhiều nơi ở miền Bắc có dông, mưa to cục bộ. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 17 đến rạng sáng 18-5, nhiều nơi ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ đã có mưa rào.

Một số trạm ghi nhận mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17-5 đến 3 giờ ngày 18-5 trên 100mm, như trạm Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 254mm, Mường Khoa 1 (Lai Châu) 249mm, Nga Sơn (Thanh Hóa) 127,4mm…

Theo dự báo của cơ quan khí tượng - thủy văn, ngày và đêm 18-5, khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Tây Bắc bộ và cao nguyên Trung bộ có mưa rào, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong 2 ngày 18 và 19-5, nhiệt độ cao nhất tại TPHCM khoảng 31-32 độ C. Tại Hà Nội trong 3-4 ngày tới, nhiệt độ cao nhất khoảng 29-30 độ C.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

dự báo thời tiết dự báo mưa thời tiết hôm nay

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn