Mưa dông diện rộng ở hầu hết các vùng, miền trên cả nước

Chiều 17-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, một đợt mưa dông diện rộng bao phủ hầu hết các vùng, miền trên cả nước diễn ra từ tối ngày 16 đến chiều 17-5.

Cập nhật dữ liệu từ hệ thống trạm đo mưa tự động Vrain đến 17 giờ ngày 17-5 cho thấy, Quảng Ninh có lượng mưa lớn nhất cả nước với 322,2mm (tại trạm Hồng Hà); Cao Bằng mưa 314mm (tại Minh Long). Một số địa phương khác cũng có mưa rất lớn như Hưng Yên 201mm (tại Quỳnh Phụ), Hải Phòng 184,4mm (tại Thủy Nguyên), Ninh Bình 137,2mm (tại Trực Đạo), Tây Ninh 120,8mm (tại Tân Trụ) và Tuyên Quang 119,2mm (tại Phúc Sơn).

Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào diện rộng. Lượng mưa đo tại trạm Cần Giờ (TPHCM) là 44,2mm (mưa vừa), Đắk Lắk 112,4mm (tại Xuân Sơn), Gia Lai 84,2mm (tại Mang Yang), Đồng Nai 67,6mm (tại Long Bình) và Vĩnh Long 68mm (tại An Ngãi Trung).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng tại Trung bộ kết thúc từ ngày 18-5. Tại Bắc bộ, mưa sẽ gia tăng từ ngày 18-5 và có khả năng kéo dài đến ngày 22-5. Còn tại Nam bộ, từ nay đến cuối tháng 5, số ngày có mưa tăng dần.

PHÚC VĂN

