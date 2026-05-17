Mưa lớn đầu mùa, nhiều địa phương thiệt hại nặng

Một đợt mưa dông diện rộng vừa xảy ra, bao phủ hầu hết các vùng miền, mang nguồn nước tưới và giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng. Tuy nhiên, đợt mưa đầu mùa này cũng gây nhiều thiệt hại cho các địa phương.

Khu vực cầu Bản Thầng (xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng) bị ngập do mưa lớn. Ảnh: BÁO CAO BẰNG

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) vừa cập nhật, từ ngày 15-5 đến 17 giờ hôm nay 17-5, mưa lớn, dông lốc đã làm 1 người bị thương tại tỉnh Đắk Lắk.

Thiên tai cũng làm 1 căn nhà bị sập ở Đắk Lắk và 27 căn bị tốc mái, hư hỏng (Thanh Hóa 1 căn, Đắk Lắk 26 căn).

Tại Cao Bằng, mưa lớn làm 187 căn nhà bị ngập dưới 1m (hiện nước đã rút), 1 điểm trường bị ngập, 28 vị trí trên quốc lộ 4A và 6 vị trí giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở (hiện đã khắc phục tạm thời).

Quảng Ninh cũng có một số nhà dân bị ngập do mưa, 1 căn phải di dời do nguy cơ sạt lở; 2 vị trí dọc quốc lộ 18C sạt lở khoảng 400m3 đất đá và tuyến tỉnh lộ 326 bị trôi khoảng 30m mặt đường nhựa.

Theo báo cáo của Chi cục Tài nguyên nước (Sở NN-MT tỉnh Cao Bằng), 1 xe ô tô (chở khách) bị ngập nước, gần điểm du lịch hang Ngườm Bang, quốc lộ 4A.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, mưa dông cũng làm gần 280ha lúa và hoa màu tại Cao Bằng và Đắk Lắk bị ngập, 2 tàu chìm tại Thanh Hóa do đứt dây neo trong dông lốc. Tại Đắk Lắk, 5 cột điện bị gãy đổ và 1 trạm biến áp bị hư hỏng.

Theo tổng hợp ban đầu từ các địa phương, tổng thiệt hại ước tính 10,2 tỷ đồng. Trong đó, Cao Bằng khoảng 6,7 tỷ đồng và Đắk Lắk khoảng 3,5 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng từ đêm 16 đến rạng sáng 17-5 hỗ trợ người dân có nhà bị ngập di chuyển đồ đạc, tài sản. Ảnh: NGUYỄN BÍCH

Cập nhật dữ liệu từ hệ thống trạm đo mưa tự động Vrain đến 17 giờ ngày 17-5, Quảng Ninh có lượng mưa lớn nhất cả nước với 322,2mm (tại trạm Hồng Hà), Cao Bằng mưa 314mm (tại Minh Long).

Một số địa phương khác cũng có mưa rất lớn như Hưng Yên 201mm (tại Quỳnh Phụ), Hải Phòng 184,4mm (tại Thủy Nguyên), Ninh Bình 137,2mm (tại Trực Đạo), Tây Ninh 120,8mm (tại Tân Trụ) và Tuyên Quang 119,2mm (tại Phúc Sơn). Tại Hà Nội, lượng mưa đo được 60,8mm tại trạm Thanh Trì.

Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục mưa rào diện rộng. Lượng mưa đo tại trạm Cần Giờ (TPHCM) là 44,2mm, Đắk Lắk mưa 112,4mm (tại Xuân Sơn), Gia Lai 84,2mm (tại Mang Yang), Đồng Nai 67,6mm (tại Long Bình) và Vĩnh Long 68mm (tại An Ngãi Trung).

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, nắng nóng tại Trung bộ sẽ kết thúc từ ngày 18-5. Tại Bắc bộ, mưa gia tăng từ đầu tuần tới (ngày 18-5) và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-5. Còn tại Nam bộ, từ nay đến cuối tháng 5, số ngày có mưa tăng dần.

PHÚC VĂN