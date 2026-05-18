Thành phố Đồng Nai bước vào thời kỳ phát triển mới

Người dân bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và kỳ vọng với những tiềm năng to lớn, nhất là khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, thành phố sẽ được đầu tư mạnh mẽ hơn để ngày càng phát triển.

Clip Không khí đường phố và kỳ vọng của người dân khi TP Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Theo đó, việc chuyển đổi mô hình quản trị, từ cấp tỉnh sang mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp Đồng Nai nâng cao năng lực quản trị đô thị, tăng cường khả năng điều phối phát triển và liên kết vùng để khai thác hiệu quả các lợi thế về công nghiệp, logistics, dịch vụ thương mại và kinh tế hàng không.

Cờ hoa rộn ràng trên khắp phố phường

Đồng thời, bộ máy chính quyền sẽ được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tăng tính trực tiếp trong điều hành và nâng cao trách nhiệm giải trình. Đây cũng là cơ sở để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu quản trị đô thị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, người dân không phải thực hiện lại các thủ tục, giấy tờ hành chính khi Đồng Nai chuyển sang mô hình thành phố. Các thông tin sẽ được cập nhật trên hệ thống Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Siêu dự án sân bay Long Thành đang dần về đích

Trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân sách, việc nâng cấp đơn vị hành chính được đánh giá sẽ góp phần nâng cao vị thế địa phương, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển và tăng khả năng huy động nguồn lực. Với quy mô kinh tế lớn và nguồn thu ngân sách ổn định, Đồng Nai có điều kiện phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và logistics.

Giai đoạn 2026-2030, địa phương cũng sẽ có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương, đồng thời nâng cao khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, liên kết vùng như đường vành đai, các tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cờ hoa rợp trời chào đón công bố thành lập TP Đồng Nai

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, việc nâng cấp đơn vị hành chính được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ công, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo thêm việc làm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Không khí rực rỡ ở phường Nhơn Trạch

Anh Đỗ Duy Vũ (ngụ phường Tam Hiệp) bộc bạch, đây là niềm vinh hạnh và cũng là động lực để địa phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tôi kỳ vọng khi Đồng Nai phát triển lên thành phố thì hạ tầng giao thông sẽ đồng bộ hơn, kinh tế phát triển, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống cho người dân để Đồng Nai thực sự trở thành một đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống.

Cờ hoa phấp phới trên cầu Hóa An

Bên cạnh đó, địa phương sẽ đẩy mạnh đầu tư các dự án xử lý rác thải, nước thải theo công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống. Quy hoạch các khu đô thị vệ tinh thông minh được kỳ vọng sẽ giảm áp lực dân cư khu vực trung tâm, hình thành các cộng đồng dân cư văn minh, an toàn và hiện đại.

Ông Đoàn Văn Đức (ngụ tại phường Trấn Biên) chia sẻ, là một người dân, tôi rất vui mừng khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với nhiều ưu thế, trong đó có sân bay Long Thành – sân bay quốc tế lớn nhất khu vực, hy vọng trong thời gian tới chính quyền thành phố sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư để Đồng Nai ngày càng phát triển.

TP Đồng Nai được thành lập theo Nghị quyết số 30-NQ/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30-4-2026, có diện tích tự nhiên 12.737,18 km², chiếm 3,84% diện tích (đứng thứ 9) cả nước và 45,4% diện tích vùng Đông Nam bộ; có quy mô dân số trên 4,5 triệu người, đứng thứ 5 cả nước. Thành phố có 95 đơn vị hành chính xã, phường (62 xã và 33 phường) với 1.772 ấp, thôn, khu phố. Trung tâm hành chính - chính trị của TP Đồng Nai đặt tại phường Trấn Biên.

PHÚ NGÂN