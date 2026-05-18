Xã hội

Phú Thọ: Tắm sông, 5 cháu nhỏ tử vong do đuối nước

SGGPO

Theo báo cáo nhanh từ UBND xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ), chiều 18-5, một nhóm cháu nhỏ rủ nhau đi bẫy chim, tắm sông. Sau đó, có 5 cháu bị ngã xuống sông dẫn tới đuối nước, tử vong. Thi thể của 5 cháu đã được cơ quan chức năng tìm thấy.

Lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày, UBND xã Sông Lô nhận được tin báo từ lực lượng công an xã về vụ việc nhiều trường hợp đuối nước xảy ra tại khu vực ven Sông Lô thuộc địa phận thôn Yên Kiều, xã Sông Lô.

Theo thông tin ban đầu, UBND xã xác định có một nhóm thiếu niên gồm 9 cháu (4 cháu sinh năm 2013, 5 cháu sinh năm 2012, đều là nam; cư trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều) rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm sông tại khu vực ven Sông Lô thuộc địa phận thôn Yên Kiều. Trong lúc vui chơi, có 5 cháu ngã xuống sông, đuối nước.

z7839178006836_cf4697b2010cbdb82f1c63ea9baadc4e.jpg
Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của 5 cháu nhỏ. Ảnh: CƯỜNG PHÚ

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Sông Lô, lãnh đạo Công an xã Sông Lô cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm các trường hợp mất tích; đồng thời triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Tính đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân.

Danh sách cụ thể gồm: Nguyễn Thanh L. (sinh năm 2013, trú tại Yên Kiên); Bùi Xuân N. (sinh năm 2012, trú tại Yên Phú); Nguyễn Minh Q. (sinh năm 2012, trú tại Yên Phú); Nguyễn Công T. (sinh năm 2012, trú tại Yên Phú); Nguyết Viết T. (sinh năm 2012, trú tại Yên Phú).

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tin liên quan
GIA KHÁNH - CƯỜNG PHÚ

Từ khóa

Đuối nước ở Phú Thọ khiến 5 học sinh tử vong 5 học sinh bị đuối nước xã Sông Lô

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn