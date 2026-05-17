Đồng Nai chỉnh trang phố phường chào đón ngày trọng đại
Công tác chỉnh trang phố phường đang diễn ra khẩn trương ở các phường, xã thuộc TP Đồng Nai, để chào đón sự kiện trọng đại: Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương vào tối 18-5.
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 17-5, tại quốc lộ 1K đoạn qua địa bàn phường Biên Hòa, giáp ranh TPHCM, nhiều hoạt động chỉnh trang phố phường được triển khai gấp rút.
Theo đó, các đơn vị thi công tất bật lắp đặt cổng chào, trang trí đèn nghệ thuật, lát gạch vỉa hè ở khu vực trung tâm, treo cờ Đảng, cờ tổ quốc...