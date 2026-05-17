Xã hội

Đồng Nai chỉnh trang phố phường chào đón ngày trọng đại

SGGPO

Công tác chỉnh trang phố phường đang diễn ra khẩn trương ở các phường, xã thuộc TP Đồng Nai, để chào đón sự kiện trọng đại: Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương vào tối 18-5.

Video: TP Đồng Nai tất bật chỉnh trang đô thị, chào mừng lễ công bố thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 17-5, tại quốc lộ 1K đoạn qua địa bàn phường Biên Hòa, giáp ranh TPHCM, nhiều hoạt động chỉnh trang phố phường được triển khai gấp rút.

Theo đó, các đơn vị thi công tất bật lắp đặt cổng chào, trang trí đèn nghệ thuật, lát gạch vỉa hè ở khu vực trung tâm, treo cờ Đảng, cờ tổ quốc...

Cổng chào TP Đồng Nai ở khu vực giáp ranh TPHCM đang được lắp đặt với hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật
Vỉa hè ở nhiều nơi trên địa bàn TP Đồng Nai đang được khẩn trương sửa chữa, lát gạch mới
Các đội thi công xuyên trưa, sớm hoàn thành việc lát gạch vỉa hè các tuyến đường trung tâm phường Biên Hòa
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí trên các tuyến phố, chào đón lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai
Tuyến đường dẫn vào quảng trường Long Hưng, phường Long Hưng, TP Đồng Nai thông thoáng, hiện đại
Khu vực trung tâm quảng trường Long Hưng, nơi diễn ra sự kiện công bố thành lập TP Đồng Nai được trồng thêm nhiều cây xanh, lắp đặt các bảng hiệu chào mừng
Các đội cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang đô thị Đồng Nai làm việc xuyên trưa
Một góc đô thị Đồng Nai trước giờ công bố thành phố trực thuộc Trung ương
XUÂN TRUNG

