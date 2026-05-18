Đồng Nai rộn ràng trước giờ công bố Nghị quyết thành lập thành phố

Sáng 18-5, trước thời khắc công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố trực thuộc Trung ương (buổi lễ diễn ra vào tối cùng ngày), không khí rộn ràng, phấn khởi lan tỏa rộng khắp đến nhân dân thành phố Đồng Nai.

Đường phố rực rỡ với cờ, bảng tuyên truyền sự kiện công bố Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai

Tại khu vực quảng trường Long Hưng (phường Long Hưng, TP Đồng Nai) đỏ rực cờ Đảng, cờ Tổ quốc, bảng tuyên truyền về TP Đồng Nai – đô thị động lực mới của quốc gia... được lắp đặt ở hành lang các con đường dẫn về quảng trường. Người dân xung quanh hồ hởi chờ đón thời khắc quan trọng của địa phương.

Ông Dương Cự Thanh (ngụ phường Long Thành, TP Đồng Nai) chia sẻ: "Tôi cũng như nhiều người dân ở đây rất vui mừng, phấn khởi khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tôi mong rằng TP Đồng Nai tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có và những thành tựu đã đạt được để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, sớm trở thành một cực tăng trưởng mới của quốc gia".

Cùng chung niềm vui, chị Nguyễn Thu Hương (ngụ phường Long Hưng, TP Đồng Nai) bày tỏ lòng tự hào, phấn khởi khi Đồng Nai đã có một bước tiến mới, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chị kỳ vọng địa phương sẽ có thêm nhiều nguồn lực để đầu tư về giao thông, trường học, bệnh viện, công viên và các thiết chế văn hóa phục vụ người dân.

Theo chương trình buổi lễ, TP Đồng Nai sẽ nhận Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; tiếp đó là chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước; bắn pháo hoa tầm cao tại quảng trường Long Hưng chào mừng sự kiện công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai.

Khu vực KCN Biên Hòa 2 được chỉnh trang hiện đại, thông thoáng, chào mừng sự kiện thành lập TP Đồng Nai

Các bảng tuyên truyền về TP Đồng Nai văn minh, hiện đại, hạnh phúc trên tuyến đường dẫn vào quảng trường Long Hưng

Lực lượng đảm bảo công tác an ninh, trật tự luôn sẵn sàng nhiệm vụ

Các đội hình tập dượt cho sự kiện công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai

