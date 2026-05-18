Sắp có đợt mưa lớn trên diện rộng

Mưa dông sẽ tiếp tục diễn ra diện rộng từ nay đến ngày 21-5. Trong đó, Bắc bộ và Bắc Trung bộ sắp có đợt mưa lớn.

Mưa lớn tàn phá hoa màu ở xã Lý Quốc (tỉnh Cao Bằng) trong các ngày 16 và 17-5. Ảnh: UBND XÃ LÝ QUỐC

Chiều 18-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm 19-5 đến ngày 21-5, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong đó có thể có những cơn mưa với cường độ lớn (trên 100mm tính trong vòng 3 giờ đồng hồ).

Đồng thời, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về đợt mưa này. Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, ngày và đêm 18-5, khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa dông kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá, có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trước đó, trong các ngày 16 và 17-5, một số nơi đã có mưa to, gây ngập cục bộ.

Nhà ngập ở xã Lý Quốc (tỉnh Cao Bằng) do mưa đêm 16-5. Ảnh: UBND XÃ LÝ QUỐC

Cùng với đó, trên vịnh Bắc bộ, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m.

Cơn dông ở ngoại thành Hà Nội chiều 16-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Trước diễn biến thời tiết này, chiều 18-5, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn đề nghị UBND 34 tỉnh, thành phố theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh nguy cơ thời tiết cực đoan.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển, thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin, cập nhật hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PHÚC VĂN