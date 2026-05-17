Cao điểm tổng rà soát, thống kê, đấu tranh làm sạch địa bàn

Từ ngày 15-5 đến 30-6, Công an TPHCM phát động cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trăn trở về một số tồn tại “rất thực tiễn, rất xã hội” ở TPHCM, yêu cầu đại hội thảo luận, xác định giải pháp khả thi và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ, trong xây dựng TPHCM văn minh, không ma túy.

Đây không chỉ là yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo đó, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nói riêng và tội phạm nói chung, Công an TPHCM đã khẩn trương tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; đồng thời tham mưu thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc các cấp để tổ chức triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất, thể hiện tinh thần “không khoan nhượng”, “không có vùng cấm”, “không để tội phạm ma túy có đất sống”.

Đến nay, cấp ủy, chính quyền cấp xã trên toàn địa bàn thành phố đã đồng loạt ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

Toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã thực sự vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt; xác định công tác phòng, chống ma túy không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Công an phường Tân Hải triển khai cao điểm

Đảng ủy phường Tân Hải ra mắt Ban Chỉ đạo 26, với Công an phường Tân Hải là nòng cốt

Xác định năm 2026 là năm bản lề, tạo nền móng cho mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Công an Thành phố tập trung tổng rà soát, dựng lại toàn diện “bức tranh” tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động; đánh giá thực chất nguồn cung, nguồn cầu, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cũng như các điều kiện phát sinh tội phạm để xây dựng giải pháp đấu tranh căn cơ, bền vững.

Đồng thời, Công an Thành phố xác định công tác “làm sạch địa bàn” không chỉ dừng lại ở đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, đời sống nhân dân và môi trường đầu tư, phát triển của thành phố.

Quan điểm xuyên suốt là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, đối tượng cầm đầu, các mắt xích trung gian và các điều kiện phát sinh tội phạm.

Công an tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh, trật tự

Với tinh thần hành động khẩn trương, quyết liệt, thần tốc, từ ngày 15-5 đến 30-6, Công an Thành phố phát động cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030".

Đây được xác định là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm rà từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa từng tụ điểm phức tạp; kiên quyết không để tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế có điều kiện hoạt động, tồn tại hoặc hình thành các “điểm nóng” gây bức xúc trong nhân dân.

Lực lượng CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe tải, container ra vào chợ đầu mối Bình Điền đêm 15-5

Qua kiểm tra, một số tài xế dương tính với ma túy

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, toàn lực lượng phải triển khai cao điểm với phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”; thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn. Các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh, xử lý triệt để.

Song song đó, Công an Thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả Đề án 06 trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phòng, chống tội phạm; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công tội phạm và bản lĩnh của lực lượng Công an nhân dân.

Việc triển khai đợt cao điểm được gắn chặt với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong toàn lực lượng; phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ cương và ý chí “vì nhân dân phục vụ” của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Công an phường Tăng Nhơn Phú và Câu lạc bộ Chủ nhà trọ - An ninh, an toàn, nói không với ma túy

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an TPHCM kiên quyết thực hiện hiệu quả mục tiêu làm sạch địa bàn, kéo giảm bền vững tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, không ma túy và không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, lộng hành.

CÔNG AN TPHCM