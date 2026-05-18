Đồng Nai: Thông xe dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Chiều 18-5, tuyến chính dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 16km, qua địa bàn TP Đồng Nai đã được thông xe, lưu thông đồng bộ với các dự án thành phần 2 và 3, đã được thông tuyến trước đó.

Khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, những phương tiện đầu tiên đã lăn bánh trên đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo ghi nhận, trước giờ thông xe, nhiều ô tô con đã xếp hàng dài, chờ di chuyển toàn tuyến cao tốc để tới phố biển Vũng Tàu.

Các phương tiện di chuyển vào đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Anh Phạm Thanh Nghĩa (ngụ tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, anh thường xuyên di chuyển từ Biên Hòa đi Vũng Tàu nên rất chờ đợi dự án thành phần đường cao tốc này hoàn thành, thông tuyến toàn bộ, rút ngắn thời gian và chi phí so với sử dụng quốc lộ 51 như trước đây.

Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông tuyến, đồng bộ lưu thông với dự án thành phần 2 và 3 đã thông xe trước đó

Anh Nguyễn Văn Vinh (ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai), hồ hởi: "Nhà tôi ở gần đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đã chứng kiến quá trình thi công từ những ngày đầu, đến nay tuyến chính đường cao tốc đã thông xe, nối các KCN trên địa bàn với phố biển Vũng Tàu, chúng tôi rất vui mừng."

Biển chỉ dẫn lưu thông lên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ đường Võ Nguyên Giáp

Theo ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai (chủ đầu tư dự án), trong giai đoạn đầu khai thác chỉ cho xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi di chuyển trên tuyến đường cao tốc (đồng bộ với dự án thành phần 2, 3). Chưa tổ chức lưu thông đối với các loại phương tiện khác. Tốc độ khai thác tạm thời: Tốc độ tối đa 80km/giờ; tốc độ tối thiểu 60km/giờ.

Với việc thông xe dự án thành phần 1, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km đã được đưa vào khai thác toàn bộ.

