Xã hội

Giao thông

Đồng Nai: Thông xe dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

SGGPO

Chiều 18-5, tuyến chính dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 16km, qua địa bàn TP Đồng Nai đã được thông xe, lưu thông đồng bộ với các dự án thành phần 2 và 3, đã được thông tuyến trước đó.

Khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, những phương tiện đầu tiên đã lăn bánh trên đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo ghi nhận, trước giờ thông xe, nhiều ô tô con đã xếp hàng dài, chờ di chuyển toàn tuyến cao tốc để tới phố biển Vũng Tàu.

IMG_1087.JPG
Các phương tiện di chuyển vào đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Anh Phạm Thanh Nghĩa (ngụ tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, anh thường xuyên di chuyển từ Biên Hòa đi Vũng Tàu nên rất chờ đợi dự án thành phần đường cao tốc này hoàn thành, thông tuyến toàn bộ, rút ngắn thời gian và chi phí so với sử dụng quốc lộ 51 như trước đây.

IMG_1091.JPG
Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông tuyến, đồng bộ lưu thông với dự án thành phần 2 và 3 đã thông xe trước đó

Anh Nguyễn Văn Vinh (ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai), hồ hởi: "Nhà tôi ở gần đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đã chứng kiến quá trình thi công từ những ngày đầu, đến nay tuyến chính đường cao tốc đã thông xe, nối các KCN trên địa bàn với phố biển Vũng Tàu, chúng tôi rất vui mừng."

z7839455683839_279555edcd91d85d2f5633554b02e399.jpg
Biển chỉ dẫn lưu thông lên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ đường Võ Nguyên Giáp

Theo ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai (chủ đầu tư dự án), trong giai đoạn đầu khai thác chỉ cho xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi di chuyển trên tuyến đường cao tốc (đồng bộ với dự án thành phần 2, 3). Chưa tổ chức lưu thông đối với các loại phương tiện khác. Tốc độ khai thác tạm thời: Tốc độ tối đa 80km/giờ; tốc độ tối thiểu 60km/giờ.

Với việc thông xe dự án thành phần 1, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km đã được đưa vào khai thác toàn bộ.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

Đường cao tốc Biên Hòa Đường Võ Nguyên Cao tốc Biên Hòa Phố biển Vũng Tàu Đinh Tiến Hải Thông xe kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh Phước Tân Quốc lộ 51 Ôtô con

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn