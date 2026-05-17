Xã hội

Khánh thành công trình Ánh sáng đường biên

SGGPO

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng TP Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Khánh thành công trình “Ánh sáng đường Biên” và “Đường cờ Tổ quốc” trao tặng nhân dân thôn Phú Thượng, xã A Lưới 3
Ngày 17-5, tuổi trẻ các đơn vị Bộ đội Biên phòng TP Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”.

Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An vệ sinh làm sạch bãi biển

Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Đoàn phường Thuận An và nhân dân địa phương vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn xanh - sạch - đẹp.

Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp chính quyền địa phương và nhân dân xã A Lưới 1 tổ chức nạo vét kênh mương thủy lợi tại thôn Kê 2 và thôn La Ngà, phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2026.

Trao tặng dê giống cho người dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào

Tại xã A Lưới 3, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3 và các đơn vị đồng hành khánh thành công trình “Ánh sáng đường biên” và “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Phú Thượng với 25 cột đèn năng lượng mặt trời.

Đồng thời, trao tặng nhân dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào 25 cột đèn năng lượng mặt trời; trao hỗ trợ sinh kế gồm 8 con dê giống, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân bản Sê Sáp.

VĂN THẮNG

