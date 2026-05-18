Công nhân, lao động ưu tú TPHCM dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Sáng 18-5, Đoàn cán bộ công đoàn, công nhân, lao động ưu tú TPHCM do đồng chí Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất của cha anh, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hương tại mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và các mộ liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

