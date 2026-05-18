Tây Ninh: Mưa dông làm tốc mái nhiều nhà dân

Ngày 18-5, UBND các xã Vĩnh Châu, Tân Trụ (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn.

Tại xã Tân Trụ, từ chiều tối 17-5, dông lốc làm 12 căn nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng nhiều vật dụng sinh hoạt. Cây xanh ngã đổ làm gián đoạn điện và thông tin liên lạc tại một số khu vực. Tổng thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng, trong đó thiệt hại của người dân khoảng 170 triệu đồng.

Còn tại xã Vĩnh Châu, thời tiết cực đoan cũng làm tốc mái 1 căn nhà của người dân trên địa bàn ấp Vĩnh Ân, thiệt hại ước tính khoảng 60 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xã Vĩnh Châu hỗ trợ người dân sửa chữa nhà

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp cây xanh ngã đổ, thu gom vật dụng hư hỏng, lợp lại mái và gia cố nhà cửa.

Ngành điện lực cũng khẩn trương kiểm tra, xử lý các điểm mất an toàn, sớm khôi phục cấp điện tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Một ngôi nhà tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh tốc toàn bộ mái
Công ty Điện lực Tây Ninh kiểm tra, xử lý hệ thống điện bị ảnh hưởng sau mưa dông tại xã Tân Trụ

Trước diễn biến thời tiết dự báo còn phức tạp, ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra, gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh gần khu dân cư và các tuyến giao thông nhằm hạn chế thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy gây ra.

QUANG VINH

