Nắng nóng cực đoan gây thiệt hại nặng

Các đợt nắng nóng cực đoan đang gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, đe dọa nguồn điện, mùa màng và làm gia tăng cháy rừng tại nhiều khu vực ở châu Âu và châu Á.

Tại Pháp, Bộ trưởng Môi trường Monique Barbut cho biết, thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do đợt nắng nóng mùa hè năm nay có thể lên tới 10-15 tỷ EUR (11,5-17,2 tỷ USD). Đây mới là ước tính sơ bộ và có thể tiếp tục tăng do nắng nóng vẫn đang diễn ra.

Lực lượng cứu hỏa xử lý một đám cháy rừng ở khu vực Landiras, Tây Nam nước Pháp. Ảnh: EPA

Romania bắt đầu dừng có kiểm soát tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda từ ngày 13-8, khi mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục. Tổ máy số 1 đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 7. Nhà máy thường cung cấp khoảng 1/5 sản lượng điện của Romania. Tại Hungary, nhà chức trách cũng đang triển khai các biện pháp duy trì mực nước quanh Nhà máy điện hạt nhân Paks.

Tại Hàn Quốc, nhiệt độ ở thành phố Yangsan đầu tháng 8 lên 42,50C, cao nhất kể từ năm 1904. Nắng nóng khiến ít nhất 31 người tử vong, hơn 900.000 gia súc và 1,4 triệu cá nuôi chết, nhiều loại cây trồng hư hại. Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ từ 400C tại nhiều địa phương, còn Hồng Công (Trung Quốc) lên 36,90C, cao nhất kể từ năm 1884. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm các đợt nắng nóng trong khu vực thêm cực đoan.

VĂN ĐỖ