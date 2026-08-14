Mỹ mất khoảng 1/4 số UAV Reaper trong cuộc chiến Iran

Quân đội Mỹ mất khoảng 45 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper, tương đương 25% tổng số Reaper kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu ngày 28-2.

Máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper. Ảnh: SENIOR AIMAN HALEY STEVENS/ U.S AIR FORCE

Ngày 13-8, theo tờ The Washington Post, trước xung đột, quân đội Mỹ có khoảng 185 UAV, gồm 165 chiếc của Không quân và 20 chiếc của Thủy quân lục chiến (số liệu chưa bao gồm UAV thuộc các cơ quan tình báo). Với giá khoảng 30 - 50 triệu USD/chiếc, riêng thiệt hại Reaper có thể đã vượt 1,3 tỷ USD.

Dù được Mỹ huy động với tần suất cao cho các chiến dịch trinh sát và tấn công quanh khu vực eo biển Hormuz, Reaper có tốc độ tương đối chậm và tầm hoạt động cao, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu tấn công của Iran cùng các lực lượng thân Teheran tại Yemen và Iraq.

Từ tháng 5-2026, giới chức Không quân cảnh báo chỉ còn khoảng 135 chiếc Reaper. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lên kế hoạch từng bước loại biên dòng UAV này để chuyển sang các mẫu UAV trinh sát - tấn công có chi phí rẻ hơn.

Trong diễn biến liên quan, theo tờ Wall Street Journal, Mỹ sẽ điều tàu sân bay USS George Washington tới Biển Arab để thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln, vốn đã được triển khai liên tục hơn 250 ngày.

Tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: MC2 CARLOS GOMEZ/ USFF

USS George Washington, tàu sân bay duy nhất của Mỹ được triển khai thường trực ở nước ngoài và đóng tại Nhật Bản, gần đây hoạt động ở Biển Đông. Việc điều tàu tới Trung Đông nằm trong kế hoạch triển khai định kỳ.

USS Abraham Lincoln được triển khai từ tháng 11-2025 và điều tới Trung Đông từ tháng 1-2026, trước các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tàu đã tham gia các đợt không kích, phong tỏa các cảng biển của Iran.

Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đang đề nghị Quốc hội thông qua khoảng 67 tỷ USD ngân sách bổ sung cho chiến tranh Iran, trong đó phần quan trọng dành cho tái bổ sung kho vũ khí. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ước tính riêng chi phí chiến tranh khoảng 37,5 tỷ USD, chưa bao gồm tái thiết các căn cứ Mỹ bị Iran tấn công.

PHƯƠNG NAM