Áp thấp nhiệt đới đi vào Quảng Ninh - Hải Phòng

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng và hướng về phía biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Nơi có gió mạnh nguy hiểm là vịnh Bắc bộ (bao gồm các đảo và vịnh Hạ Long).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay 19-8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng tại tọa độ khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc - 107,2 độ Kinh Đông, sức gió vẫn mạnh nhất cấp 6 giật cấp 8. Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Sáng sớm 19-8, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng. Mô hình cập nhật lúc 8 giờ

Trước đó, hồi 4 giờ sáng, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại trạm khí tượng Quảng Hà có gió mạnh cấp 6 giật cấp 9, trạm khí tượng Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 6 giật cấp 7, trạm khí tượng Cô Tô gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, trạm khí tượng Cửa Ông gió mạnh cấp 6.

Khối mây rất lớn đang bao phủ Hà Nội và miền Bắc sáng 19-8. Ảnh vệ tinh lúc 8 giờ

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km/giờ và suy yếu dần. Đến 16 giờ hôm nay 19-8, áp thấp nằm ở khu vực biên giới Việt - Trung, cường độ dưới cấp 6.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết vùng gió nguy hiểm sẽ tập trung tại khu vực phía Bắc vịnh Bắc bộ, bao gồm các đảo và đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn. Đây là vùng biển nguy hiểm, tàu thuyền hoạt động tại đây có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng cũng có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Mưa lớn dự báo xảy ra trong ngày và đêm 19-8 tại Đông Bắc bộ và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm (giảm so với dự báo ngày 18-8).

PHÚC HẬU