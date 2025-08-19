Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ dự lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Sáng 19-8, lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng đã được tổ chức trang trọng tại các tỉnh thành trong cả nước.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Các dự án, công trình này có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình khởi công.

Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (ở Đông Anh, TP Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Tới dự lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng đại diện các bộ, ngành, chức năng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp dự khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Phát biểu từ điểm cầu trung tâm - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ, với sự nỗ lực phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay, trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta long trọng tổ chức lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố; trong đó khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng.

Đây đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo Tập đoàn Vingroup

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia cho biết, tọa lạc tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, mang kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy, huyền linh gắn với truyền thuyết Cổ Loa, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong tốp 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000m2, trái tim của tổ hợp là nhà triển lãm Kim Quy - công trình khối nhạc cụ đàn bầu vĩ đại nặng 240.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh thần Kim Quy - biểu tượng văn hóa, văn hiến truyền thống bất diệt dân tộc Cổ Loa.

Với diện tích sàn 130.000m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế có thể tổ chức đồng thời nhiều hội chợ, triển lãm quốc tế quy mô lớn, hiện đại, đa chức năng. Ngay sau lễ khánh thành, nơi đây sẽ là tâm điểm của Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Cùng với đó là chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh sẽ diễn ra tại đây.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lên trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba cho các tập thể đã có nhiều đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Trong đó, Tập đoàn Vingroup vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

NGUYỄN QUỐC