Khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tăng cường sức mạnh phòng thủ quốc gia

Sáng 19-8, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn đầu tư 120.000 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, kịp phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống quy hoạch cảng hàng không toàn quốc. Đây cũng là sân bay lưỡng dụng chiến lược của vùng Thủ đô, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Tại sân bay sẽ bố trí Trung đoàn Không quân Công an nhân dân với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, sẵn sàng chiến đấu, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ quốc gia.

Người dân háo hức xem lễ khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Dự án có quy mô gần 1.960ha, trải dài trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao (Bắc Ninh). Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội – Bắc Ninh – Hải Dương, Gia Bình sẽ trở thành cửa ngõ giao thương mới, thúc đẩy Bắc Ninh và vùng Bắc Bộ phát triển, hình thành cực tăng trưởng mới.

Các phương tiện của nhà thầu tập kết để thi công ngay sau lễ khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đặc biệt, công trình được định hướng theo chuẩn quốc tế ESG, quản lý carbon theo tiêu chuẩn Airport Carbon Accreditation (ACA), phấn đấu đạt Net-Zero vào năm 2050. Các hạng mục chính như nhà ga hành khách sẽ được thiết kế theo chuẩn công trình xanh, khai thác điện mặt trời, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả năng lượng sạch.

* Cùng ngày, tại Hải Phòng, địa phương khởi công và khánh thành 9 công trình. Trong đó lĩnh vực hàng không khởi công Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (công suất 5 - 10 triệu khách/năm). Lĩnh vực giao thông đường bộ có 5 dự án, gồm: khánh thành cầu Máy Chai vượt sông Cấm và dự án đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37; khởi công tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh, dự án cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn, đường tránh Quốc lộ 37 qua Gia Lộc…

Lĩnh vực y tế, văn hóa, an sinh xã hội có 3 dự án là: khánh thành Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II, nâng quy mô lên 540 giường; khởi công Đền thờ liệt sĩ và Công viên văn hóa; khởi công Khu tái định cư Dương Kinh phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

* Tại tỉnh Phú Thọ, địa phương này tổ chức khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên với quy mô gần 300ha, tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng.

BÍCH QUYÊN - ĐỖ TRUNG