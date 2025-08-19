TPHCM thay đổi lộ trình, giá vé 7 tuyến xe buýt

Ngày 18-8, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM Phạm Ngọc Dũng cho biết đã điều chỉnh hoạt động 7 tuyến xe buýt để thuận tiện hơn cho hành khách. Việc thay đổi bao gồm đơn vị khai thác, lộ trình và giá vé.

Cụ thể, tuyến 38, 62, 64, 139 do Công ty CP Xe khách Sài Gòn khai thác; tuyến số 4 do Công ty TNHH Bão Yến vận hành; tuyến 65 và 152 do liên danh Công ty TNHH Bão Yến - HTX 28 phụ trách. Các tuyến này vận hành loại xe 47 chỗ, có máy lạnh, sơn xanh đồng bộ. Giá vé lượt 6.000 đồng; vé học sinh - sinh viên 3.000 đồng. Vé tập 30 vé 135.000 đồng.

Tuyến số 4 (Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương) có chiều dài 16,42km, hoạt động từ 5 giờ sáng đến 20 giờ 15 hàng ngày, với khoảng 200 chuyến.

Tuyến số 38 (Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Đầm Sen) dài 16,57km, trung bình 120 chuyến/ngày. Tuyến số 62 (Bến xe Quận 8 - Thới An) có cự ly 24km, duy trì 120 chuyến/ngày. Tuyến số 64 (Bến xe Miền Đông - Đầm Sen) dài 18km, cũng được bố trí 120 chuyến/ngày. Tuyến số 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương) hoạt động với tần suất tương tự, khoảng 120 chuyến/ngày. Tất cả các tuyến hoạt động từ 5 giờ sáng đến 20 giờ 15 hàng ngày.

Hiện TPHCM có 164 tuyến xe buýt, với hơn 2.300 phương tiện hoạt động. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, xe buýt đã vận chuyển 283 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 205 tuyến xe buýt, mở làn ưu tiên cho xe buýt, hướng đến hệ thống giao thông công cộng thông minh, tiện lợi và thân thiện môi trường.

QUỐC HÙNG