TPHCM khởi công, khánh thành 39 dự án hạ tầng quy mô lớn

Sáng 19-8, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 39 dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh 2-9. Trong đó, có 9 dự án cấp Trung ương và 30 dự án cấp thành phố.

Trong 9 dự án cấp Trung ương, có 5 dự án khởi công mới và 4 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng. TPHCM cũng triển khai 23 dự án khởi công và 7 dự án khánh thành thuộc cấp thành phố, tập trung vào các lĩnh vực giao thông và chỉnh trang đô thị.

Sáng 19-8, UBND TPHCM phối hợp cùng Tập đoàn Keppel (Singapore) tổ chức khánh thành Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Lễ Khánh thành Tòa tháp Saigon Marina IFC sáng 19-8 tại TPHCM

Tòa tháp cao 55 tầng, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000m², trong đó khoảng 87.000m² dành cho văn phòng hạng A; còn lại là trung tâm thương mại, nhà hàng, phòng họp và tiện ích cao cấp. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, đạt chuẩn xanh LEED Gold, với hơn 30% diện tích dành cho không gian xanh. Đặc biệt, Saigon Marina IFC là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD, kết nối trực tiếp ga ngầm Ba Son (Metro số 1).

Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh công trình là bước khởi đầu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM – động lực phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định, Saigon Marina IFC không chỉ là biểu tượng kiến trúc xanh – bền vững, mà còn là nơi hội tụ các tập đoàn, định chế tài chính toàn cầu, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

* Cũng trong sáng nay, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) khởi công dự án NƠXH HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình, TPHCM.

Lễ khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) HUD Thủ Đức tại khu dân cư số 6, phường Hiệp Bình, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Đây là một trong những dự án đầu tiên áp dụng Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển NƠXH.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Thành phố được giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn NƠXH đến năm 2030, trong đó riêng năm 2025 phải hoàn thành 13.040 căn. Thành phố đang đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm thủ tục để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư. Ông đề nghị HUD tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án, đồng thời tiếp tục tham gia nhiều dự án NƠXH khác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Theo HUD, dự án gồm 3 block cao 5 tầng với 209 căn hộ (51,5 – 69,5m²), quy mô 500 người, kèm hạ tầng tiện ích như hồ bơi, bãi đỗ xe thông minh, camera an ninh. Định hướng là xây dựng NƠXH nhưng chất lượng tương đương nhà thương mại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Cắt giảm thủ tục, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, để đạt chỉ tiêu phát triển 199.400 căn NƠXH đến năm 2030, riêng năm 2025 phải hoàn thành 13.040 căn, TPHCM cần tập trung nhiều giải pháp đồng bộ. Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN Theo đó, với các dự án đã khởi công, thành phố phải thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành trong năm 2025. Với dự án đã lựa chọn chủ đầu tư, cần khẩn trương bàn giao đất, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng để khởi công ngay trong năm 2025. Với quỹ đất chưa lựa chọn nhà đầu tư, cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục để chấp thuận chủ trương đầu tư. Thành phố cũng phải rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, bảo đảm đủ quỹ đất dành cho NƠXH, ưu tiên vị trí thuận tiện, kết nối hạ tầng để thu hút người dân, công nhân. Đồng thời, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, khuyến khích doanh nghiệp tham gia; chủ động bố trí ngân sách cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, cũng như ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay mua, thuê mua NƠXH.

Đáng chú ý, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM đã khởi công gói thầu rà phá bom mìn, di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng đường dân sinh thuộc dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài (Tây Ninh). Dự án có tổng chiều dài 51km (đoạn qua TPHCM dài 24,7km; qua Tây Ninh dài 26,3km), tốc độ thiết kế 120km/giờ, với quy mô 4 làn xe. Dự án có điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 (tại KM56+245), xã Phú Hòa Đông, TPHCM và điểm cuối kết nối vào Quốc lộ 22 (tại lý trình Km53+850), xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km).

Cầu Nhơn Trạch đường Vành đai 3 hoàn thành cho thông xe. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cao tốc TPHCM – Mộc Bài được chia thành 4 dự án thành phần, đầu tư theo hình thức PPP (BOT), tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước 9.674 tỷ đồng (gồm 2.872 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và hơn 6.802 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM); phần còn lại do nhà đầu tư thu xếp.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ giảm áp lực cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến Tây Ninh, đồng thời tăng cường kết nối với các hành lang kinh tế vùng Đông Nam bộ và Campuchia.

Giám đốc Ban Giao thông TPHCM Lương Minh Phúc cho biết, thành phố đang vận dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù được Quốc hội, Chính phủ cho phép để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến giai đoạn chính của dự án sẽ khởi công vào tháng 1-2026 và hoàn thành vào cuối năm 2027.

QUỐC HÙNG - THANH HIỀN - NHUNG NGUYỄN