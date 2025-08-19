Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền quyết định chế độ tiền lương đối với công chức

Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chế độ tiền lương đối với công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm Trần Thúy Hương ký hồ sơ sao y chứng thực cho người dân ngay tại khu vực tiếp nhận

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có quyết định ủy quyền quyết định chế độ tiền lương đối với công chức trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và UBND cấp xã thuộc TPHCM. Việc ủy quyền được thực hiện đến hết ngày 30-4-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương (gọi chung là chế độ tiền lương) đối với công chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tại các sở, ban, ngành và UBND phường, xã, đặc khu, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền phê chuẩn, bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chế độ tiền lương đối với công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền phê chuẩn, bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TPHCM và các trường hợp đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ.

Người đứng đầu sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền phải tuân thủ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được ủy quyền. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức kiểm tra để việc ủy quyền được thực hiện theo đúng quy định.

ĐÔNG SƠN