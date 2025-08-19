Hàng loạt khí tài tham gia diễu binh, diễu hành được vận chuyển về trung tâm Hà Nội

Tối 18-8, tại Hà Nội, dưới thời tiết mưa rào kéo dài nhiều giờ, dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 được xe chuyên dụng vận chuyển vào trung tâm Hà Nội.

Đêm 18-8, rạng sáng ngày 19-8, hàng chục khí tài được các xe chuyên dụng vận chuyển về khu vực tập kết trung tâm TP Hà Nội để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.

Dàn khí tài được vận chuyển trong đêm về trung tâm Hà Nội

Tối ngày 18 và rạng sáng ngày 19-8, có 3 đoàn xe chở các khí tài về trung tâm Thủ đô. Số khí tài được tập kết tại Trường đua F1 (cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình), Sở Chỉ huy (đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình). Sau đó, các khí tài được hạ tải, các xe chuyên dụng quay trở về Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 để tiếp tục vận chuyển các phương tiện khác.

Theo ghi nhận của phóng viên đêm ngày 18 và rạng sáng ngày 19-8, từ khu vực trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng chục người dân tò mò chờ xem đoàn xe đi qua.

Trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn cầu vượt cho người đi bộ), hàng chục người dân cũng có mặt để chờ, ngắm đoàn xe đi qua...

Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại đêm 18, rạng sáng 19-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Dẫn đoàn là các xe cảnh sát giao thông, xe kiểm soát quân sự

Dàn khí tài vận chuyển qua khu vực đường Hồ Tùng Mậu

Lực lượng quân đội, cảnh sát có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn xe

Đoàn xe vận chuyển đi qua khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Đoàn xe chở khí tài, phương tiện, pháo quân sự vào trung tâm Hà Nội

Một số sinh viên, người dân dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đoàn xe đi qua

Đoàn xe nhanh chóng di chuyển về Sở Chỉ huy trên đường Nguyễn Tri Phương

Ngay sau đó, các phương tiện được hạ tải

ĐỖ TRUNG