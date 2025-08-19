Hàng loạt khí tài tham gia diễu binh, diễu hành được vận chuyển về trung tâm Hà Nội

Đêm 18-8, rạng sáng ngày 19-8, hàng chục khí tài được các xe chuyên dụng vận chuyển về khu vực tập kết trung tâm TP Hà Nội để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.
Tối ngày 18 và rạng sáng ngày 19-8, có 3 đoàn xe chở các khí tài về trung tâm Thủ đô. Số khí tài được tập kết tại Trường đua F1 (cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình), Sở Chỉ huy (đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình). Sau đó, các khí tài được hạ tải, các xe chuyên dụng quay trở về Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 để tiếp tục vận chuyển các phương tiện khác.
Theo ghi nhận của phóng viên đêm ngày 18 và rạng sáng ngày 19-8, từ khu vực trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng chục người dân tò mò chờ xem đoàn xe đi qua.
Trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn cầu vượt cho người đi bộ), hàng chục người dân cũng có mặt để chờ, ngắm đoàn xe đi qua...
Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại đêm 18, rạng sáng 19-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG