Hàng loạt khí tài tham gia diễu binh, diễu hành được vận chuyển về trung tâm Hà Nội

Tối 18-8, tại Hà Nội, dưới thời tiết mưa rào kéo dài nhiều giờ,  dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 được xe chuyên dụng vận chuyển vào trung tâm Hà Nội. 

Đêm 18-8, rạng sáng ngày 19-8, hàng chục khí tài được các xe chuyên dụng vận chuyển về khu vực tập kết trung tâm TP Hà Nội để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.

Dàn khí tài được vận chuyển trong đêm về trung tâm Hà Nội

Tối ngày 18 và rạng sáng ngày 19-8, có 3 đoàn xe chở các khí tài về trung tâm Thủ đô. Số khí tài được tập kết tại Trường đua F1 (cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình), Sở Chỉ huy (đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình). Sau đó, các khí tài được hạ tải, các xe chuyên dụng quay trở về Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 để tiếp tục vận chuyển các phương tiện khác.

Theo ghi nhận của phóng viên đêm ngày 18 và rạng sáng ngày 19-8, từ khu vực trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng chục người dân tò mò chờ xem đoàn xe đi qua.

Trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn cầu vượt cho người đi bộ), hàng chục người dân cũng có mặt để chờ, ngắm đoàn xe đi qua...

Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại đêm 18, rạng sáng 19-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG

DSC_0072.JPG
Dẫn đoàn là các xe cảnh sát giao thông, xe kiểm soát quân sự
z6921028969009_e7e73e23adf3b46726723a87bed30a5b.jpg
Dàn khí tài vận chuyển qua khu vực đường Hồ Tùng Mậu
z6921028963402_6ae27e8841d56bc03c1dfb9a53d6dfdd.jpg
Lực lượng quân đội, cảnh sát có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn xe
z6921028936052_1675bbee65c9464683d822210786961b.jpg
Đoàn xe vận chuyển đi qua khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình
DSC_0095.JPG
Đoàn xe chở khí tài, phương tiện, pháo quân sự vào trung tâm Hà Nội
DSC_8743.JPG
DSC_8703.JPG
DSC_8719.JPG
Một số sinh viên, người dân dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đoàn xe đi qua
DSC_0320.JPG
DSC_0147.JPG
DSC_0388.JPG
z6921031964410_ddf5f549319323cf5378b5f38682701e.jpg
Đoàn xe nhanh chóng di chuyển về Sở Chỉ huy trên đường Nguyễn Tri Phương
z6921031954912_28c74ac6d19f4e35d5592fd506e5e57e.jpg
z6921031951607_e9d333209e26353e4827b4146e15877f.jpg
z6921031950417_4293586cc004e315ad50d86cf5d83767.jpg
Ngay sau đó, các phương tiện được hạ tải
z6921031949793_df76228aaebb2dd6ba33f9d7d9fa88aa.jpg
z6921031948858_668f98f5219776227543458805a67cac.jpg
z6921031947990_6f7ebb3826af5307919b417b5fd32794.jpg
z6921031957924_22fbe6664a584006cec3828c9577e523.jpg
z6921031954266_82f2c36ae36a53c2ada7a02b5007fec2.jpg
z6921031964068_b30c218ca0b24d76da32f26e861e9d51.jpg
ĐỖ TRUNG

Khí tài Khu vực tập kết Đường Nguyễn Tri Phương Sở chỉ huy Đường Hồ Tùng Mậu Trường đua Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Xe cảnh sát Chuyên dụng Hà Nội diễu binh 2-9 2/9

