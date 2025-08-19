Thủ đô rực rỡ cờ hoa

Những ngày tháng 8 này, trên khắp các tuyến phố Hà Nội là sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, băng rôn chào mừng, cùng dòng người đông vui tạo nên không khí háo hức của thủ đô trong mùa đại lễ mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Lung linh “tấm áo hội”

Trên các tuyến đường, phố trung tâm như: Độc Lập, Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Lê Thái Tổ, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh…, những pano chào mừng cỡ lớn nổi bật giữa sắc đỏ cờ Tổ quốc. Tại Quảng trường Ba Đình, nhiều pano tuyên truyền được dựng trang trọng. Không chỉ tuyến đường trung tâm, các ngôi nhà, hàng quán... khu vực phố cổ cũng đồng loạt treo cờ, băng rôn, góp phần tạo diện mạo khang trang, rực rỡ.

Người dân khu vực phố Hàng Mã, Hà Nội treo cờ trang hoàng đường phố chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ở những con phố kinh doanh sầm uất, đặc biệt là phố Hàng Mã, dòng người nối dài tìm đến các cửa hàng để mua sắm những món đồ phục vụ ngày lễ như: lá cờ đỏ sao vàng, áo in khẩu hiệu yêu nước, đồ trang trí, phụ kiện mang hình ảnh lịch sử. Không khí mua bán náo nhiệt khiến không gian phố cổ như khoác lên “tấm áo hội” đầy sức sống.

Anh Cao Văn Hoàn, chủ cửa hàng số 18 phố Hàng Mã, cho biết: Dịp lễ 2-9 năm nay, khách tham quan, mua sắm, chụp ảnh đông hơn hẳn, cao điểm từ 9 giờ đến 11 giờ, khách đi kín con phố. So với dịp 30-4, lượng khách tăng gấp 3 lần. Mặt hàng được ưa chuộng nhất vẫn là lá cờ Tổ quốc và áo in khẩu hiệu yêu nước.

Không chỉ buôn bán, các tiểu thương phố Hàng Mã cũng chung tay tạo nên không khí rộn ràng. Anh Hoàn cho biết, các hộ kinh doanh đã vận động nhau, mỗi nhà góp 10-20 dây cờ để giăng kín con phố. Nhờ vậy, phố Hàng Mã trở thành “biển đỏ sao vàng”. Buổi tối lung linh như lễ hội, thu hút đông đảo du khách và người dân tới dạo chơi, chụp ảnh.

Bên cạnh sự nhộn nhịp mua sắm, khắp các tuyến đường trọng điểm của Hà Nội, công nhân môi trường, cây xanh cũng đang gấp rút làm việc. Hình ảnh những công nhân quét dọn đường phố, cắt tỉa cây xanh, thay mới bồn hoa… trở thành nét đẹp lao động để thủ đô thêm sáng - xanh - sạch - đẹp, hướng tới diện mạo rực rỡ, trang trọng nhất cho ngày kỷ niệm trọng đại.

Sức hút từ di tích lịch sử

Song hành với không khí rộn ràng nơi phố phường, các bảo tàng và di tích lịch sử những ngày này cũng trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn lượt khách. Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, từ người dân thủ đô đến du khách phương xa, từ người già đến trẻ em, các đoàn khách xếp hàng dài chờ mua vé. Ai cũng muốn tìm hiểu lịch sử hào hùng của dân tộc qua từng hiện vật, từng câu chuyện lịch sử.

Đặc biệt, di tích 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng. Bà Ngô Thị Minh Tâm, Phó trưởng Phòng Quản lý và phát huy giá trị di tích, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội, cho biết, từ nay đến ngày 2-9, di tích 48 Hàng Ngang sẽ mở cửa miễn phí tất cả các ngày trong tuần để đón khách. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, giúp công chúng đến gần hơn với những giá trị lịch sử thiêng liêng.

Đồng thời, toàn bộ các khu di tích trên địa bàn thủ đô cũng được chỉnh trang, mở cửa đón khách trong dịp lễ năm nay như: di tích số 50 Hàm Long (nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên năm 1929), di tích số 90 Thợ Nhuộm (nơi Tổng Bí thư Trần Phú viết dự thảo Luận cương Chính trị), di tích ở làng lụa Vạn Phúc (nơi Bác Hồ viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946)...

“Từ sau dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19-5), lượng khách tham quan các di tích lịch sử do ban quản lý phụ trách tăng khoảng 30%, trong đó đông đảo là các bạn trẻ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy thế hệ trẻ ngày càng quan tâm, tìm hiểu lịch sử và tri ân thế hệ đi trước”, bà Ngô Thị Minh Tâm cho biết thêm.

Theo nhiều khách tham quan, những con phố rực rỡ cờ hoa và các di tích trầm mặc lưu giữ ký ức lịch sử, là minh chứng sinh động về sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào dân tộc đang lan tỏa trong từng người dân thủ đô và người dân cả nước.

HÀ NGUYỄN - TIẾN CƯỜNG