Nắng nóng diện rộng, kéo dài 5 giờ liên tục mỗi ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng hôm nay (15-5) vẫn xuất hiện diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước với thời gian kéo dài liên tục khoảng 5 giờ mỗi ngày, chủ yếu từ 11 giờ đến 16 giờ.

Sau khi nắng nóng đạt đỉnh vào ngày 14-5 với nhiều nơi vượt 38 độ C, cơ quan khí tượng nhận định hôm nay, mức độ nắng nóng giữa các khu vực sẽ phân hóa dần. Nam bộ là khu vực giảm nhiệt sớm nhất từ ngày 16-5, trong khi Trung bộ tiếp tục là vùng chịu nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 17-5 mới giảm dần.

Theo số liệu quan trắc đầy đủ, cập nhật đến tối 14-5, Ba Tơ (Quảng Ngãi) là nơi đã có nắng nóng nhất cả nước với 39,3 độ C. Một số điểm khác ở Bắc bộ và Trung bộ cũng vượt 38 độ C như Phủ Lý (Ninh Bình) 38,5 độ C, Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,4 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C.

Đợt nắng nóng hiện nay không chỉ có nền nhiệt cao mà còn đi kèm độ ẩm thấp phổ biến 45-50% tại nhiều khu vực. Đây là mức độ ẩm khá thấp trong thời điểm tháng 5, làm không khí khô nóng hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định ngày 15 và 16-5, Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại Nam bộ, ngày 15-5 vẫn còn nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C. Từ ngày 16-5, nắng nóng tại khu vực này giảm dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một số nơi.

