Chiều 14-5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh khiến 2 người tử vong khi đang làm keo trên rẫy.

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, 2 cặp vợ chồng ở xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi, đi làm rẫy keo tại khu vực giáp ranh giữa xã Ba Động và Ba Vinh thì bất ngờ gặp mưa dông, bị sét đánh trúng. Vụ việc khiến chị P.T.A. (43 tuổi, trú thôn Nước Y, xã Ba Vinh) tử vong.

Sét đánh do dông mạnh. Ảnh minh họa

Cũng trong chiều 14-5, anh Đ.V.N. (29 tuổi, trú xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê, xã Sơn Linh) khi đang khai thác keo tại thôn Làng Lùng, xã Sơn Linh thì bị sét đánh tử vong.

Bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo thôn đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, xã sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.

NGUYỄN TRANG