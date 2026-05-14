TPHCM: Từ ngày 15-5, chính thức tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa

Từ ngày 15-5, đường Cộng Hòa chính thức tổ chức giao thông theo hình thức đảo chiều làn xe giờ cao điểm. Việc điều tiết giao thông do Công an TPHCM thực hiện, kết hợp sử dụng hệ thống đèn tín hiệu giao thông kết nối trung tâm điều khiển của thành phố, không làm phát sinh thêm chi phí vận hành.

Chiều 14-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Tại họp báo, ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM thông tin, kể từ ngày 15-5, tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian sẽ được thực hiện trên đường Cộng Hòa (đoạn từ đường C12 đến đường Út Tịch) với chiều dài 1,6km.

Đây vẫn là đường 2 chiều nhưng có điều chỉnh chiều lưu thông linh hoạt trên làn đường vào các thời điểm khác nhau.

Đường Cộng Hòa (đoạn từ đường C12 đến đường Út Tịch) hiện có 6 làn đường, lưu thông 2 chiều xe, được phá dỡ dải phân cách giữa đường, lắp đặt bổ sung dải phân cách thép tạo thành 3 phần đường, mỗi phần có 2 làn đường.

Hai phần đường phía sát nhà dân vẫn tổ chức lưu thông 2 chiều như hiện nay. Riêng phần đường giữa sẽ tổ chức lưu thông linh hoạt theo giờ cao điểm sáng, chiều (lưu thông ngược chiều hoặc cùng chiều ).

Với tính chất là đường cửa ngõ nên vào giờ cao điểm sáng, lượng xe chiều vào thành phố rất lớn, gây ùn xe tại các giao lộ. Trong khi đó, phần đường chiều ra khỏi thành phố thông thoáng. Vào giờ cao điểm chiều, tính chất giao thông ngược lại. Do đó, việc tổ chức giao thông linh hoạt trên từng làn đường nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Hiện, hệ thống vạch kẻ đường và biển báo sẽ thay đổi, áp dụng linh hoạt, sử dụng bảng quang báo điện tử để điều chỉnh các nội dung linh hoạt với phương án tổ chức giao thông theo từng khung giờ trong ngày.

Sau 1 tháng tổ chức điều chỉnh giao thông trên đường Cộng Hòa, Sở Xây dựng TPHCM sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá phương án, bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông và nhân rộng mô hình trên địa bàn TPHCM.

Tăng cường kiểm tra, duy tu, vệ sinh hệ thống hạ tầng xe buýt Ông Lê Đức Anh cho biết, thời gian qua Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng) liên tục tổ chức kiểm tra, duy tu và vệ sinh hệ thống hạ tầng xe buýt trên toàn địa bàn TPHCM. Trung tâm cũng tăng cường kiểm tra thực tế tại các điểm dừng xe buýt và ghi nhận một số hành vi vi phạm phổ biến. Đó là phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định lấn chiếm khu vực điểm dừng xe buýt; tình trạng buôn bán, để vật dụng, sinh hoạt tại khu vực nhà chờ; xả rác, tập kết rác không đúng quy định hoặc treo dán quảng cáo trái phép. Tình trạng vi phạm diễn biến khá phức tạp và có xu hướng tái diễn sau khi lực lượng chức năng rời đi. Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng xe buýt, bảo đảm mỹ quan đô thị và cải thiện trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Trong đó, có kết hợp nghiên cứu, đề xuất triển khai các mẫu nhà chờ, trụ dừng xe buýt mới theo định hướng hiện đại, tinh gọn, đầy đủ tiện ích.

