Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong

Tối 14-5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 90H-018.XX do tài xế L.H.P., trú xã Bình Lục 1, tỉnh Ninh Bình điều khiển cùng lái phụ N.Đ.T., di chuyển theo hướng Bắc-Nam.

Khi xe đến Km27+750, trên đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn, thuộc xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì va chạm xe tải mang biển kiểm soát 51C-460.XX, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, 2 người trên xe tải 51C-460.XX thiệt mạng tại chỗ, chưa rõ danh tính, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng; giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn bị ùn tắc.

VĂN THẮNG